Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Non ci sono dubbi sul fatto che il Napoli debba risolvere il periodo di crisi che sta attraversando e trovare la strada per tornare a giocare con continuità. per far questo Ancelotti potrebbe pensare a un ritocco tattico e passare a un 4-3-3, come in tanti pensano in questi giorni. Non è certo il modulo che da solo può cambiare la situazione, quello che infatti devono mettere in campo gli azzurri è principalmente il carattere. Proprio per questo, secondoNapoli, Ancelotti non intende mettere fuori nessuno in questo momento non avrebbe in mente per il momento di inasprire la situazione con qualche esclusione eccellente. La situazione è del resto già fin troppo tesa e la bocciatura di qualche big potrebbe avere un effetto boomerang. Molto dipenderà tuttavia anche dalle condizioni fisiche con cui si ripresenteranno a Castel Volturno i Nazionali. La battaglia è ovviamente in ...

napolista : Repubblica: #Callejon rischia il posto col 4-3-3 Il posto di #Mertens e #Insigne è insidiato da #Lozano che è rima… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Ancelotti serve l’assist a Lozano: in dubbio uno tra Callejon e Insigne - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: Repubblica - Ancelotti serve l'assist a Lozano: in dubbio uno tra Callejon e Insigne -