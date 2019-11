Renzi al Pd | No alle elezioni o regaliamo il Quirinale e i pieni poteri a

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) “Andare a votare oggi significa regalare a Salvini il Paese, il, i. E come se non bastasse significa lasciargli Emilia, Toscana e Lazio”. È il messaggio che Matteomanda ai dem in un’intervista al Corriere della Sera:“Può darsi che questa sia la decisione autolesionista di parte del gruppo dirigente del Pd. Ma non credo sia l’interesse degli elettori del Pd, oltre che dei cittadini italiani”.dice di non temere le, “ma faremo di tutto per eleggere un presidente della Repubblica non sovranista. Questa è la nostra sfida. E Italia Viva la vincerà”.Dopo la manovra il governo avrà bisogno di una verifica?“Verifica, tagliando: mi sembrano espressioni vecchie, da prima repubblica e comunque il tema non mi riguarda - risponde - Noi di Italia Viva pensiamo che dopo ...

Ettore_Rosato : Dopo l’evento di Torino dedicato alle nostre proposte per gli investimenti e l’economia, si riprende il cammino per… - AM_Porta : @CatellaniL Gentile, sono gli ex-Margherita, Gentiloni in primis. Le sue sono 'dietrologie' di superficie, non c'er… - MarleyBrandy : @FrancyP_ @laura_ceruti @nannaenik Vedo che non ce la fai proprio. Lasciò anche la segreteria ma si ricandidò e ven… -