Reddito di cittadinanza ad Annamaria Franzoni | l' avvocato Paola Savio | «Non le è stato

Mafiosi spaccaossa con il Reddito di cittadinanza : Percepivano anche il reddito di cittadinanza, cinque dei nove fermati dalla Squadra Mobile di Palermo, nell'ambito dell'operazione antimafia che ha fatto luce anche su su sistema di truffe alle assicurazioni con il sistema degli 'spaccaossa'. Tra i fermati ci sono i vertici di importanti famiglie mafiose. L'operazione è il frutto di una complessa attività d'indagine sul mandamento mafioso di Brancaccio e sulle famiglie mafiose ...

Reddito di cittadinanza 2019 : pagamento dicembre in anticipo? : Reddito di cittadinanza 2019: pagamento dicembre in anticipo? dicembre si avvicina e nell’aria, complici le luminarie e il clima inclemente, si sente già profumo di Natale. Nei supermercati è già possibile vedere panettoni e torroni e c’è chi perfino gioca d’anticipo facendo i consueti regali adesso, non attendendo dunque eventuali rialzi di prezzo in prossimità delle festività. Anche i percettori del Reddito di cittadinanza saranno alle ...

Boss con il Reddito di cittadinanza : Boss mafiosi, ma con il reddito di cittadinanza. È quanto emerge dall’operazione antimafia eseguita dalla Squadra mobile di Palermo e coordinata dalla locale Procura che ha portato al fermo di nove persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, danneggiamento fraudolento di beni assicurati e altro.Le indagini hanno ...

Auto e casa perquisite - vestiti e droga lo incastrano : addio Reddito di cittadinanza : Un uomo percepiva il reddito di cittadinanza e allo stesso tempo vendeva droga e capi di abbigliamento contraffatti...

Auto e casa perquisite - moda e vestiti lo incastrano : addio Reddito di cittadinanza : Un uomo percepiva il reddito di cittadinanza e allo stesso tempo vendeva droga e capi di abbigliamento contraffatti...

Live Non è la D'Urso - Sylvie Lubamba : "Sì - ho chiesto il Reddito di cittadinanza" : Nel secondo blocco della puntata di Live Non è la D'Urso in onda mercoledì 18 novembre 2019, si è parlato di vip che si lamentano delle pensioni basse e della loro -in certi casi- nuova vita."Non prendo 1000 euro al mese, ne prendo di più perché ho fatto una causa all'Inps. Ho versato tantissimo, io per fortuna continuo a lavorare, produrre, pagare tasse"prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Sylvie Lubamba: "Sì, ho chiesto il reddito di ...

Reddito di cittadinanza : data pagamento carta e requisiti di novembre 2019 : Reddito di cittadinanza: data pagamento carta e requisiti di novembre 2019 Reddito di cittadinanza: mentre continuano incessanti i controlli relativi alla platea di beneficiari della misura introdotta dal Governo Conte I, e vengono a galla notizie dei furbetti, vediamo i tempi di erogazione che interesseranno i beneficiari questo mese. Date e tempi di pagamento Per il mese in corso, novembre 2019, la data entro cui i beneficiari ...

Vibo - scoperti operai in nero : prendevano il Reddito di cittadinanza : Pietro Bellantoni I carabinieri li hanno sorpresi a lavorare in un cantiere. Nei giorni scorsi la guardia di finanza aveva arrestato per droga 8 rom che percepivano il sussidio voluto dal M5s È sempre la stessa storia: lavoratori in nero che percepiscono il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 stelle. L'ultimo caso è stato scoperto a Vibo Valentia, dove i carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro, supportati dai militari ...

Reddito di cittadinanza - sospensione per lavori brevi : così il M5s vuole modificare la misura : Il Reddito di cittadinanza potrà essere sospeso e non si incorrerà nella decadenza del beneficio "in caso di lavori brevi"...

Il Reddito di cittadinanza sarà solo sospeso per chi accetta brevi lavori : Uno degli emendamenti alla legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento prevede che il reddito di cittadinanza possa essere semplicemente sospeso per chi accetta un lavoro di breve durata. L'intenzione dei proponenti, del Movimento 5 Stelle, è quella di incentivare le risposte positive alle offerte di lavoro.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il paradosso dell'aumento : chi viene sfavorito : Il Report 2019 della Caritas su Povertà ed esclusione sociale ha messo in evidenza una criticità della misura. Intanto in...

Reddito di cittadinanza : beneficiario ma proprietario di un albergo : Reddito di cittadinanza: beneficiario ma proprietario di un albergo Non passa giorno, si può dire usando un’espressione proverbiale, senza che venga scoperto un nuovo caso di abuso riguardante il Reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza: il caso dell’albergatore di Rimini Scorrendo i casi dei “furbetti” del Reddito di cittadinanza fin qui noti non sempre ci si trova di fronte a situazioni di marginalità sociale, povertà ...

L'incentivo per il Reddito di cittadinanza : la novità per beneficiari e imprese : Arriva lo "Sgravio Reddito di cittadinanza": una novità molto attesa dai percettori del Reddito di cittadinanza sia dai...

L'incentivo per il Reddito di cittadinanza : la novità per beneficiari e imprese : Arriva lo "Sgravio reddito di cittadinanza": una novità molto attesa dai percettori del reddito di cittadinanza sia dai...