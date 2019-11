Rapina in casa a Cuneo | donna di 54 anni accoltellata alla gola | è grave Caccia a tre

Accoltellata alla gola in casa a Cuneo - donna gravissima : si indaga su Rapina finita male : La brutale aggressione ai danni di una 54enne durante la notte tra lunedì e martedì all'interno di un appartamento nel centro della città piemontese. La dona è rianimazione. La polizia che indaga sull'accaduto ipotizza si possa trattare di una aggressione scaturita da una rapina in casa finita male.Continua a leggere

Serena Grandi - Rapina in casa : ‘Trafugate le ceneri dei miei genitori’ : Un weekend movimentato per Serena Grandi. L’attrice ha ricevuto in data 8 novembre la visita decisamente poco gradita dei ladri nella sua abitazione a Rimini. Su Instagram la Grandi racconta l’accaduto e invoca l’intervento di Matteo Salvini: “Sono venuti i ladri ieri, mi hanno sfondato la casa […] Continuo a dire, caro Matteo: hai ragione, ci vuole la ruspa. Specialmente a Rimini”. View this ...

Claudio Marchisio - l’ex calciatore minacciato e Rapinato in casa : Brutta serata per Claudio Marchisio. L’ex calciatore è stato vittima di una rapina la sera di martedì 29 ottobre a Vinovo, nel torinese, nella villa di sua proprietà. Come riporta l’Ansa quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex giocatore della Juventus e, minacciando lui e la moglie, li hanno costretti ad aprire la cassaforte. I ladri sono fuggiti ...

Roma - anziana uccisa in casa : fermato il figlio della badante. Ipotesi di una Rapina finita male : C’è un fermo per l’omicidio di una donna di 91 anni trovata cadavere ieri sera a Tolfa, vicino Roma, nella sua abitazione di Corso Italia. Si tratterebbe, a quanto apprende l’Adnkronos, di un 23enne albanese, figlio della badante dell’anziana. A emettere il fermo è stata la procura di Civitavecchia, dopo che l’uomo è stato a lungo ascoltato dai Carabinieri. La 91enne, trovata con il volto tumefatto, secondo le prime ...