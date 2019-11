Raffaella Fico senza parole a Pomeriggio Cinque | l’amaro sfogo

Anticipazioni Grande Fratello Vip : Raffaella Fico fa una confessione : Grande Fratello Vip 2020, Raffaella Fico: “Io nel cast? Chissà!” Partecipare a un programma come il GF Vip 2020 può dare nuovamente lustro a una carriera sbiadita. Basti pensare a quanti vip sono usciti benissimo dalla seconda edizione che regalò a Mediaset l’illusione che i reality potessero essere la via salvifica per una televisione ormai allo sbando. Tra gli ex partecipanti dell’edizione nip del Grande Fratello ...

Raffaella Fico hot in palestra. Il lato B in primo piano e Mario Balotelli non resiste : il commento da censura : Raffaella Fico è molto attiva su Instagram e, oltre a condividere scatti privati e del suo lavoro, come tante altre showgirl ha deciso di documentare sui social anche il suo allenamento in palestra. Da Belén Rodriguez a Melissa Satta passando per Elisabetta Canalis: non è raro vedere le vip anche in questi momenti della loro giornata. Fanno parte della loro routine e non stupisce se anche una normalissima seduta in palestra riesca a incassare ...

Raffaella Fico e Mario Balotelli tornano a frequentarsi - lei è single - lui pure - ritorno di fiamma in vista! : Un video di Raffaella Fico pubblicato su Instagram e un commento quasi immediato dell’ex compagno Mario Balotelli lasciano immaginare che tra i due ci sia più di una amicizia. I due sono stati una coppia per parecchio tempo. Dal loro amore è nata una bambina di nome Pia che assomiglia molto al papà. I due si lasciarono e iniziò una lunga guerra. Sia Raffaella Fico che Mario Balotelli si ricostruirono una vita privata. Mario ...

Che chiappe!. Il commento di Balotelli a Raffaella Fico non passa inosservato : Raffaella Fico è una bellissima ragazza e lo dimostrano anche i tantissimi commenti d'ammirazione che si possono trovare sotto ogni sua foto. Fisico scolpito, lunghi capelli ricci e sorriso che conquista, Raffaella Fico ha finalmente ritrovato la serenità anche con il padre di sua figlia, Mario Balotelli. Ora che il ragazzo gioca a Brescia, la modella non perde occasione per andarlo a trovare insieme alla piccola Pia. Solo fino a pochi anni fa ...

Raffaella Fico torna ad allenarsi e guarda che lato B! : “Ripartita alla grande dopo mesi di stop” cinguetta una sensualissima Raffaella Fico in palestra.La showgirl posta un video dell’allenamento dove il suo lato B compare perfettamente scolpito. “Finalmente video interessanti” scrive un fan, applausi e complimenti arrivano a valanga…

Raffaella Fico - il cambio di look che fa impazzire l'Italia : "Perché lo ho fatto" : Sempre bella: riccia o liscia che sia. Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli (da cui ha avuto una figlia di nome Pia) sta incassando una pioggia di like sui social dopo il cambio look. Capelli lisci, bellezza tutta mediterranea, la Fico ha pubblicato una foto super sexy in camerino. Ma con un nuovo

“Vigliacchi!”. Storie italiane - panico in studio. Raffaella Fico esplode in diretta : “A mia figlia, all’asilo, hanno detto ‘negra di merda’”. Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli, a ‘Storie italiane’ aveva racconta un episodio che aveva coinvolto Pia, la bimba nata dalla relazione con l’attaccante del Brescia. Un episodio vergognoso a cui era seguito il gesto di due domeniche fa a Verona di Mario Balottelli che aveva reagito agli ululati dei tifosi veneti. “L’ho visto dopo la partita, era scosso e nervoso. Era molto ...

Raffaella Fico “Esseri inferiori - non ci sto” : l’affondo pro Balotelli e Pia - è polemica : Razzismo contro Balotelli, Raffaella Fico ritorna a Storie Italiane Raffaella Fico a Storie Italiane ha avuto modo di parlare ancora una volta del razzismo contro il suo ex Mario Balotelli, come sapete padre di sua figlia Pia; già la scorsa settimana Raffaella aveva parlato di un episodio davvero agghiacciante che aveva coinvolto la bambina: accaduto […] L'articolo Raffaella Fico “Esseri inferiori, non ci sto”: l’affondo ...

Balotelli - Raffaella Fico a Storie Italiane : «Mia figlia mi ha chiesto cosa significa 'negra'» : Raffaella Fico interviene nuovamente a Storie Italiane per parlare degli insulti a sfondo razzista ricevuti dall'ex Mario Balotelli e da sua figlia Pia. La bambina è stata offesa...

Raffaella Fico : "Non voglio far vivere a mia figlia la rassegnazione di subìre insulti razzisti" : A Storie Italiane ritorna Raffaella Fico. Dopo la puntata di giovedì dove l'attenzione si è concentrata sul caso Mario Balotelli, coinvolto da insulti razzisti piovuti durante la partita di campionato Verona-Brescia, stavolta la showgirl ed ex gieffina racconta una situazione analoga ancor più grave e delicata. Riguarda la figlia nata dalla storia d'amore con Mario Balotelli, Pia: Mia figlia non conosce cosa vuol dire il significato di ...

Storie Italiane - Raffaella Fico si schiera con Balotelli : 'Anche Pia vittima di razzismo' : Il caos mediatico scatenato dai commenti razzisti nei confronti del calciatore del Brescia Mario Balotelli non accenna ad arrestarsi. A schierarsi dalla parte del giocatore questa volta è la sua ex fidanzata Raffaella Fico, dalla quale ha avuto una bambina, Pia, riconosciuta nel 2014, due anni dopo la sua nascita. La showgirl è intervenuta a favore del padre di sua figlia nel programma televisivo in onda su Rai 1, Storie Italiane, condotto da ...

Raffaella Fico difende Balotelli : "Anche a nostra figlia Pia hanno detto 'negra di m***a'" : “All’asilo hanno chiamato mia figlia ‘negra di m***a’”, è lo sfogo di Raffaella Fico, la showgirl ex compagna di Mario Balotelli da cui, nel 2012, ha avuto la piccola Pia.Se domenica 3 novembre Mario Balottelli è stato vittima di insulti razzisti durante il match Verona-Brescia, la figlia del calciatore ha dovuto vedersela con episodi simili tra i banchi di scuola. Lo ha raccontato Raffaella Fico ...

Raffaella Fico svela in tv mia figlia è stata vittima di razzismo all’asilo : Ospite del programma “Storie Italiane” la showgirl Raffaella Fico ha difeso l’ex compagno Mario Balotelli, offeso con cori razzisti durante la partita Verona – Brescia di domenica scorsa: “All’epoca quando stavo con lui, e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando io entravo mi facevano il verso della scimmia perché stavo con lui. E’ capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una ...

Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane : “Insulti razzisti a mia figlia Pia” : Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane e racconta in lacrime un episodio di razzismo nei confronti della figlia Pia. La piccola ha 6 anni ed è nata dall’amore della modella per Mario Balotelli. Una love story tormentata e difficile che ha portato i due ex a scontrarsi spesso anche riguardo la paternità della bambina. Oggi però Mario e Raffaella hanno scelto di lasciarsi il passato alle spalle e si sono riappacificati. Pia è riuscita a ...