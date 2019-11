Radioterapia convenzionata all’Upmc Hillman Cancer Center Villa Maria

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma, 19 nov. (AdnKronos Salute) – Nei giorni scorsi il Centro diavanzata Upmca Mirabella Eclano (Avellino) ha ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Campania ed è stato inserito nella rete delle strutture oncologiche in grado di erogare prestazioni sanitarie per conto del sistema sanitario regionale. Il Centro nasce dalla collaborazione tra Upmc-University of Pittsburgh Medicale Casa di cura, che rimangono due enti distinti e complementari nei servizi di cura oncologica, ricorda una nota.I pazienti della regione e delle aree limitrofe potranno usufruire “di un servizio e di un grado di cura prima non disponibile sul territorio, eliminando la necessità, per migliaia di cittadini, di doversi rivolgere a strutture del Centro e del Nord Italia per accedere a procedure avanzate di ...

