Quanti anni umani ha il tuo cane? Ora c’è una nuova formula matematica per scoprirlo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Avete sempre pensato che per sapere” ha il vostrobisognasse moltiplicare la sua età per 7? Ebbene, sappiate che non funziona così. Calcolare l’equivalente umano dell’età di unnon è affatto semplice perché bisogna tenere conto di diversi fattori, tra cui quello genetico, per questo i ricercatori dell’Università di San Diego, in California, coordinati dai genetisti Tina Wang e Trey Ideker, hanno ideato unaper fare in modo accurato l’equivalenza tra glicanini e quelli. Il calcolo si basa sulle modifiche del dna nel tempo ma non è ancora del tutto esatto, come si legge in uno studio appena pubblicato sulla rivista preprint bioRxiv. Laè la seguente: età umana = 16 * ln(del) + 31. Ovvero bisogna moltiplicare il logaritmo naturale dell’età del(basta premere il pulsante ...

BiancoliRosella : RT @enrico_farda: Consiglio non richiesto al governo: tagliare le tasse a chi le paga (e sono pure tante), imporle a quanti (e sono tanti)… - VincenzoConfo10 : @PoliticaPerJedi Ma da quanti anni non sono assicurate? Cmq qualche romano può fare un test verfica 10 targhe a cas… - maurobiavati : RT @enrico_farda: Consiglio non richiesto al governo: tagliare le tasse a chi le paga (e sono pure tante), imporle a quanti (e sono tanti)… -