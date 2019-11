Qualificazioni Euro 2020 | le 4 fasce | i pericoli per l’Italia di Mancini

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si sono disputate partite importanti valide per lead, nella giornata di oggi importanti indicazioni in vista dell’peo con tante squadre candidate alla vittoria finale. Nella giornata di oggi dominio per Germania che ha regolato l’Irlanda del Nord, molto bene anche l’Olanda, tutto facile anche per la Russia contro San Marino. Ramsey trascina il Galles che si qualifica. Dopo i recenti ottimi risultati ottenuti contro Bosnia e Armenia,si è assicurata un posto in prima fascia ai sorteggi che si terranno il 30 novembre al Romexpo di Bucares, in prima fascia anche Italia, Belgio, Inghilterra, Ucraina, Spagna e Germania. In seconda fascia il pericolo più importante è rappresentato dalla Francia, poi ci sono anche Olanda e Polonia, in terza fascia occhio a Portogallo e Svezia., le 4: Fascia 1 (teste ...

RaiSport : Doppietta per #Zaniolo e sono 5! La diretta streaming, tutti i gol, gli highlights e le interviste di… - RaiSport : Il nono e ultimo lo gol lo mette a segno #Chiesa!! #ItaliaArmenia 9-1 Tutti i gol, gli highlights e le interviste… - OptaPaolo : 37 - L'#Italia ha segnato 37 reti in 10 partite nelle qualificazioni per Euro 2020 (3.7 di media a match), esattame… -