Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Il botta e risposta con Rizzoli è certamente il video del giorno, almeno per quel che riguarda ilitaliano. Ancora una volta, Carloha mostrato alitaliano la via della crescita, dell’emancipazione. Nell’intervento di oggi al forum con il designatore Nicola Rizzoli, c’è tutta la sapienza politica del tecnico di Reggiolo, l’uomo che da allenatore ha alzato tre volte la Champions e tutto quel che già sappiamo. Intervento politico e per ilitaliano, perchélo ha slegato dal Napoli. Ha subito chiesto di Napoli-Atalanta, ha ottenuto l’“abbiamo sbagliato” da Rizzoli. Dopodiché, però, ha parlato per tutti. E ha scandito principi fondamentali. Vuole sapere chi arbitra in campo. Chi decide, il Var o l’arbitro? Ha fatto anche i nomi, senza alcun timore. Ha citato gli arbitri esperti – Rocchi e Orsato – ma per ...

matteosalvinimi : #Salvini su commissione #Segre: Condannare olocausto è sempre giusto, però per qualcuno a sinistra dire che case po… - napolista : Prima il #razzismo , poi il ruolo dell'arbitro: #Ancelotti prova a far emancipare il #calcio #italiano Di ?… - napolista : Prima il #razzismo , poi il ruolo dell'#arbitro: #Ancelotti prova a far emancipare il #calcio #italiano - ilNapolis… -