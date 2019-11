Prima edizione di Cuneo Christmas Party domenica 1 dicembre | iscrizioni aperte

Sitting Volley – A Fiano Romano la Prima edizione di Coppa Italia : A Fiano Romano la prima edizione della Coppa Italia di Sitting Volley Il 7 e 8 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano andrà in scena la prima edizione della Coppa Italia di Sitting Volley. Sia il torneo maschile, sia quello femminile, si disputeranno secondo la formula della Final Four. Le prime quattro classificate dell’ultima edizione del Campionato Italiano, disputata a Modena lo scorso mese di giugno, si affronteranno ...

La maledizione della Prima Luna - trama cast e curiosità sul primo capitolo della saga Pirati dei Caraibi : Sono passati 16 anni dall’inizio della saga dei Pirati dei Caraibi, eppure il fascino di Johnny Depp in versione Jack Sparrow è del tutto intatto. Per chi volesse rivedere come tutto cominciò l’appuntamento è su Italia 1 lunedì 11 novembre alle 21.20. Un colpo di genio capace di mettere insieme l’attrazione dei parchi a tema Disney, effetti speciali e videogiochi, attori di carisma e poi tanta avventura per grandi e piccini. La ...

Eurogames : la squadra che ha vinto la Prima edizione del programma di Canale 5 : Eurogames, Ilary Blasi e Alvin decretano la squadra vincitrice della prima edizione del gioco a squadre di Canale 5. Ieri, giovedì 24 ottobre, su Canale 5 è andata in onda la finale di Eurogames, il nuovo Giochi senza Frontiere condotto nella sua prima edizione da Ilary Blasi e Alvin, con l’aiuto di Jury Cechi nel ruolo di supervisore del gioco insieme a sei arbitri. La prima edizione si è conclusa vediamo chi ha vinto. Dopo una lunga ...

Nel 2021 la Cina ospiterà la Prima edizione dei nuovi Mondiali per club FIFA : Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato a Shanghai che nel 2021 la Cina ospiterà la prima edizione dei nuovi Mondiali per club, alla quale parteciperanno 24 squadre da tutto il mondo. Il torneo avrà cadenza quadriennale, si svolgerà in

Amici Celebrities - ecco il vincitore della Prima edizione del talent ideato da Maria De Filippi : Nell’ultima puntata finale di Amici Celebrities, andata in onda su Canale 5 mercoledì 23 ottobre, tantissimi colpi di scena per lo spin-off del longevo Amici. Così, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker e ideato da Maria De Filippi e nato dallo storico brand che ha quasi 20 anni di edizioni all’attivo, chiude la sua prima edizione realizzata con i concorrenti VIP. Abbiamo un vincitore! Pamela Camassa è la vincitrice della prima ...

Amici Celebrities : Pamela Camassa vince la Prima edizione e bacia Filippo Bisciglia : Amici Celebrities: Pamela Camassa vince la prima edizione e bacia Filippo Bisciglia. Sa ballare, cantare ed è bellissima, vittoria più che meritata per Pamela che batte Massimiliano...

Vizzolo Predabissi. Al via la Prima edizione della Sagra del fungo e del tartufo : Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre avrà luogo nell’Area Feste di Vizzolo Predabissi (Milano) la prima edizione della

Grande Fratello - la confessione di Sergio Volpini protagonista della Prima edizione : “Morirò da Ottusangolo”. A parlare così è Sergio Volpini, ex protagonista del Grande Fratello 1, conosciuto da tutti come l’Ottusangolo. Erano gli anni Duemila quando il reality olandese sbarcò in Italia cambiando per sempre il mondo della tv. Una rivoluzione a cui parteciparono dieci ragazzi “comuni” ignari che avrebbero fatto la storia del piccolo schermo. Da allora sono trascorsi quasi vent’anni, ma nessuno ...

Fleet&Business Day - Il video della Prima edizione : Una giornata dedicata alle flotte aziendali densa di contenuti: il Fleet&Business Day, tenutosi a Milano lo scorso 1 ottobre, ha coinvolto più di 130 fleet manager e responsabili della mobilità aziendale. I vari interventi sono stati preceduti dall'introduzione del direttore di Quattroruote e di Fleet&Business Gian Luca Pellegrini, che ha spiegato l'importanza di questo segmento per il settore automotive, soffermandosi sui progetti e le ...

Come è finito Matrimonio a Prima Vista Italia 4? Si lavora già alla quinta edizione : Due divorzi e un sì per il finale di Matrimonio a Prima Vista Italia 4 che è andato in onda ieri sera su Real Time regalando al pubblico conferme a tutte le teorie fatte in queste settimane. Come sarebbe andata a finire lo abbiamo saputo sin dal primo momento ma mancava solo la conferma ufficiale arrivata ieri sera durante la puntata di ieri sera di questa quarta, e non ultima, edizione del programma. Due sconosciuti decidono di sposarsi senza ...