Previsioni meteo 20 novembre | allerta rossa in Emilia Romagna per rischio esondazione dei

Meteo Apex mostra le Previsioni del tempo con mappe radar - avvisi di maltempo e widget accattivanti : Meteo Apex è un'applicazione che permette di essere costantemente informati sul Meteo e fornisce previsioni del tempo orarie fino a sette giorni con notizie e avvisi su condizioni Meteo avverse per affrontare preparati i repentini cambiamenti del clima che caratterizzano i nostri giorni come tuoni, tempeste, ondate di caldo, temporali, forti piogge ecc. L'articolo Meteo Apex mostra le previsioni del tempo con mappe radar, avvisi di maltempo e ...

Previsioni meteo : maltempo senza sosta - ennesimo ciclone nel week-end : L'autunno cerca in tutti i modi di rimediare la "figuraccia" fatta tra settembre e ottobre, mesi in cui ha lasciato campo libero ad un'estate quasi infinita. Il mese di novembre si sta confermando...

Meteo - le Previsioni di mercoledì 20 novembre : mercoledì 20 novembre prosegue, seppur ridotta, l'ondata di maltempo su diverse zone dell'Italia. Sarà ancora allerta in Emilia Romagna, dove la Protezione civile ha prolungato lo stato di codice rosso nella zona nord-orientale della regione, ma è comunque in arrivo una tregua, seppure parziale, alle forti piogge di questi giorni. mercoledì 20 le precipitazioni saranno più deboli e meno diffuse e colpiranno principalmente il Nord, le regioni ...

Previsioni meteo Piemonte : nel pomeriggio maltempo diffuso - miglioramento da domani mattina : “Le Previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazione moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni Meteo“: lo spiega in una nota la Regione Piemonte. “Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati ...

Le Previsioni meteo per la Toscana : domani tempo variabile e piogge sparse : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo fino al 23 novembre. domani variabile con possibilità di precipitazioni sparse e intermittenti su costa, Arcipelago e localmente sui rilievi appenninici settentrionali più frequenti dal tardo pomeriggio. Venti: deboli variabili nell’interno, fino a moderati occidentali sulla costa. Mari: mossi, fino a molto mossi al largo a nord dell’Elba dal pomeriggio. Temperature: minime in sensibile calo ...

Meteo Roma : Previsioni per mercoledì 20 novembre : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 20 novembre Molte nubi nel corso della mattinata con tempo asciutto; acquazzoni sparsi al pomeriggio e nelle ore serali. Migliora nella notte. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 20 novembre Piogge o acquazzoni nella mattinata sulla costa e sul Basso Lazio, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio come anche nelle ore serali, i fenomeni interesseranno ...

Previsioni meteo Aeronautica Militare : nuova forte perturbazione - il bollettino fino al 25 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: piogge diffuse anche a carattere temporalesco sulla Liguria, e neve sui rilievi a quote superiori ai 600-800 mt sul settore occidentale ed al di sopra dei 900-1000 mt su quello orientale, in graduale risalita nel corso della giornata; fenomeni intensi ed abbondanti sulla Liguria e Piemonte; dal ...

Previsioni meteo : la settimana si apre col maltempo - ancora tanta pioggia e neve : Novembre che si sta confermando estremamente autunnale sull'Italia, come da anni non si verificava. Dopo un due mesi (settembre e ottobre) caldi e siccitosi, il mese di novembre sta restituendo tutto...

Previsioni meteo 19 novembre - forte maltempo : piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Meteo - le Previsioni di martedì 19 novembre. VIDEO : Le allerte si susseguono per precipitazioni molto intense (piogge in pianura e neve sui rilievi), venti forti e piena dei fiumi oltre il livello di guardia. martedì è atteso un nuovo fronte perturbato, l’ennesimo di questo piovosissimo mese di novembre. E’ stata diramata un’allerta arancione per la Liguria dove il maltempo sarà particolarmente intenso nel genovese e nell’entroterra. Probabili ripercussioni alla circolazione anche sull’autostrada ...

Le Previsioni meteo per la Toscana : nubi e piogge nei prossimi giorni : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana. Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni insistenti su costa, Arcipelago e rilievi settentrionali, generalmente deboli e intermittenti sulle zone interne. Dal pomeriggio piogge in graduale cessazione sulle zone interne, mentre in serata le piogge insisteranno solo in Arcipelago e sulla costa meridionale. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago. ...

Weather Radar dà Previsioni meteo dettagliate con avvisi e radar in tempo reale : Weather radar è un'applicazione che fornisce informazioni meteorologiche orarie e giornaliere con la possibilità di consultare la mappa con il meteo in tempo reale e ricevere avvisi per condizioni meteorologiche come tempeste e uragani. L'articolo Weather radar dà previsioni meteo dettagliate con avvisi e radar in tempo reale proviene da TuttoAndroid.

Meteo Roma : Previsioni per martedì 19 novembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 19 novembre Tempo instabile sulla Capitale con piogge sparse al mattino e anche nelle ore pomeridiane; la situazione Meteo non varierà in serata con precipitazioni estese anche alle ore notturne. Temperature comprese tra +13°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 19 novembre Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; fenomeni anche ...