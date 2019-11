Previsioni astrali dicembre | classifica | tradimenti per Cancro | idee per Sagittario

Previsioni astrali del 17 novembre : dubbi per Bilancia - acciacchi fisici per Capricorno : Le Previsioni zodiacali di domenica 17 novembre si preannunciano estremamente positive e ricche di cambiamenti e novità per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Sarà una giornata caratterizzata da importanti sorprese anche per il Sagittario, grazie all'ingresso di una nuova persona nella propria vita. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di essere più pratici nell'affrontare i problemi ...

Previsioni astrali di lunedì 18 novembre : buona giornata per Toro - Ariete e Acquario : Le Previsioni zodiacali di lunedì 18 novembre prevedono una giornata molto rosea e positiva per i nati sotto il segno dell'Ariete, che continua a vivere un momento d'oro nella vita di coppia. Inizio settimana positivo anche per i nati sotto l'Acquario e il Toro: due segni zodiacali che in questo periodo daranno una svolta alla loro vita. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): fate attenzione a non trascurare ...

Previsioni astrali di sabato 16 novembre : giornata positiva per Leone - Cancro e Pesci : Le Previsioni zodiacali di questo sabato 16 novembre annunciano una situazione astrale particolarmente favorevole per i nati sotto i segni zodiacali d'acqua: Pesci e Cancro, in particolar modo, in questa giornata saranno molto avvantaggiati rispettivamente in ambito sentimentale-amoroso e in quello lavorativo. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): vivrete una giornata indimenticabile in compagnia del partner ...

Previsioni astrali e classifica 15 novembre : spese extra per Vergine - Scorpione distratto : Venerdì 15 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Mercurio transiteranno in Scorpione. Marte permarrà sull'orbita della Bilancia, così come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno e Giove in Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile nel segno del Toro, mentre Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Leone ed Acquario, meno concilianti invece per ...

Previsioni astrali di venerdì 8 novembre : novità per Ariete - bene anche Cancro e Leone : Le Previsioni astrali di questo secondo venerdì di novembre si riveleranno molto fortunate per i nati sotto i segni zodiacali del Leone e del Cancro. I primi riceveranno una gratificazione lavorativa, i secondi saranno circondati dall'affetto dei propri cari. Sorprese in arrivo anche per l'Ariete che potrebbe dare una svolta alla propria vita sentimentale. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà per voi ...

Oroscopo Paolo Fox domani : le Previsioni astrali del 3 novembre : Paolo Fox, Oroscopo di domani 3 novembre: le previsioni del weekend ARIETE: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di domani i nati sotto questo segno subiranno dei contraccolpi in amore. Domenica tesa se lavoreranno. TORO: giornata sottotono, domani 3 novembre. Domenica rallentata, bisogna vivere alla giornata. GEMELLI: la Luna sarà favorevole. Buona stabilità in campo sentimentale. Saranno decisamente nervosi e intolleranti secondo Paolo ...

Previsioni astrali del week-end 2 e 3 novembre : Gemelli spensierati - Sagittario al top : Il weekend è ormai alle porte e con l’inizio di esso accogliamo ufficialmente l’arrivo del mese di novembre. Sul piano dei dodici segni dello zodiaco, il nuovo mese inizia al meglio per il Sagittario, che potrà fare affidamento sul favore di Venere e Giove, ma anche per i Gemelli, che si riscoprono spensierati e leggeri. Novità in arrivo per il Capricorno....Continua a leggere

Previsioni astrali - classifica 29 ottobre : chiarimenti amorosi per l'Acquario : Martedì 29 ottobre 2019 troveremo la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nel segno dello Scorpione, mentre Marte stazionerà in Bilancia. Nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove lo farà in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà sui gradi del Cancro. Di seguito la classifica del 29 ottobre per tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrali della settimana sino al 3 novembre : Scorpione creativo - bene i Pesci : Durante la settimana che va da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, la Luna nel segno dello Scorpione, conferirà ai nativi del segno tanta passione all'interno della propria relazione di coppia, soprattutto tra lunedì e martedì; mentre per i Gemelli inizialmente potrebbero esserci dei problemi in ambito lavorativo, ma riuscirà a riprendersi alla grande. Venere in Capricorno, e la Luna nel fine settimana, faranno in modo che i nativi di tale ...

Previsioni astrali 19 e 20 ottobre : buon momento sentimentale per il Sagittario : Giunge un nuovo weekend per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo quali sono le Previsioni astrologiche che riguardano il settore sentimentale, lavorativo e salutare per le giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019. Ariete: in queste giornate cercate di dosare al meglio le energie. In campo professionale è possibile che insorgano dei problemi. Per quel che riguarda il settore sentimentale potreste vivere qualche disagio con il ...

Previsioni astrali del mese di ottobre : fortunati Scorpione e Capricorno - crisi per Leone : ottobre sarà un mese particolarmente favorevole dal punto di vista astrale e zodiacale per i nati sotto i segni del Capricorno e dello Scorpione. I primi vivranno un periodo particolarmente roseo con il partner, mentre i secondi riceveranno molte gratificazioni sul lavoro. Il Leone, invece, dovrà fare i conti con una seria crisi sentimentale del rapporto di coppia. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): ...

Previsioni astrali 1^ settimana di ottobre : bene Pesci - Ariete - Gemelli e Scorpione : Le Previsioni zodiacali della prima settimana di ottobre 2019 (in particolare da martedì 1 fino a domenica 6) annunciano una rosea situazione astrale per i segni zodiacali di Scorpione e Ariete, molto favoriti in amore e negli affari. Anche per i Pesci e i Gemelli l'aspetto sentimentale sarà una componente fondamentale in questi sette giorni. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): non illudetevi che tutte le ...

Previsioni astrali di giovedì 3 ottobre : sorprese per Vergine - novità per Cancro e Ariete : Le Previsioni dello zodiaco per la giornata di giovedì 3 ottobre presentano una situazione molto favorevole per i nativi del Cancro e dell'Ariete con importanti cambiamenti in amore e nel lavoro. Giornata rosea anche per il segno zodiacale della Vergine per il quale sono annunciate piacevoli e gradite sorprese. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): siate più ambiziosi negli affari e nel lavoro. Nonostante i ...