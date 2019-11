Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) Il Black Friday 2019 è alle porte, ma sapete cosa arriva subito dopo? Naturalmente il Natale:anche quest'anno non vuole lasciarsi scappare l'occasione di sorprendere i propri clienti, in particolare quelli che ancora non lo sono. Partiamo col dire che la nota piattaforma di musica in streaming consentirà di ascoltare una playlist con le più note canzoni natalizie senza alcuna interruzione pubblicitaria (vi ricordiamo, infatti, che gli stacchi pubblicitari irrompono nel passaggio da un brano all'altro, oppure all'interno di una playlist). Tra i grandi classici che sarete liberi di ascoltare al netto degli spot i vari Last Christmas, All I Want for Christmas e Deck the Halls. La novità più attesa, però, è un'altra, meglio conosciuta', lache permette di attivare un abbonamentodella durata di 3pagandolo appena 9.99 euro (vi ...

OptiMagazine : Premium Holiday, la nuova promozione di #Spotify con due mesi regalati: come aderire - andreazenatti93 : RT @HDblog: Spotify: torna la promozione Premium Holiday per Natale, 3 mesi a 9,99 euro - HDblog : RT @HDblog: Spotify: torna la promozione Premium Holiday per Natale, 3 mesi a 9,99 euro -