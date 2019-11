PlayStation | nuovo titolo su Crash Bandicoot in arrivo l' anno prossimo?

Cartucce per PlayStation? Spunta un nuovo brevetto registrato da Sony : Cartucce e PlayStation: un binomio che sta per tornare di attualità? È decisamente presto e prematuro per dirlo ma non si può affermare che un recente brevetto Spuntato in rete non abbia attirato l'attenzione di molti.Come segnalato da Let's Go Digital, Sony ha registrato in Brasile il brevetto dedicato a una nuova peculiare cartuccia e per il momento nessuno ha una seppur vaga idea a cosa possa effettivamente servire. L'ultima console che ...

Hermen Hulst di Guerrilla Games è il nuovo presidente dei PlayStation Worldwide Studios : PlayStation ha nominato il direttore generale e co-fondatore di Guerrilla Games, Hermen Hulst, come nuovo boss dei Worldwide Studios.Inizierà immediatamente a lavorare nel suo nuovo ruolo e gestirà tutto lo sviluppo dei 14 studi interni di Sony.Le modifiche fanno parte della ristrutturazione di Sony Interactive Entertainment in vista del lancio di PS5. La notizia arriva un mese dopo la partenza di Shawn Layden.Leggi altro...

PlayStation 5 : il nuovo controller aptico offrirà nuovi modi di interazione : PlayStation 5 è sulle labbra di tutti, e il nuovo controller è anch'esso molto chiacchierato.Ebbene, come possiamo vedere, gli sviluppatori di Arise: A Simple Story lo hanno definito come qualcosa in grado addirittura di definire nuovi modi di interazione con i videogiochi.In occasione di un'intervista, infatti, Corominas ha dichiarato come il controller di PS5 sia la caratteristica che più lo esalta della nuova console. Leggi altro...

Sony : nuovo slogan per PlayStation 5 e PS4 in arrivo? : Come ben saprete riconoscere, "For the Players" è stato per anni il motto di PlayStation, vero e proprio slogan della società videoludica che ha accompagnato il lancio e tutto il ciclo vitale di PS4 di spot in spot pubblicitario.Ebbene, ora questo motto sarebbe prossimo alla pensione, almeno stando ai poster pubblicitari della recente esclusiva PS4 Concrete Genie.PlayStation 5 potrebbe dunque nascere sotto un nuovo slogan pubblicitario, il quale ...