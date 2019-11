Piero Barone de Il Volo | età | fidanzata | curiosità

Fonte : dilei

(Di martedì 19 novembre 2019)è uno dei componenti de Ilinsieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Classe 1993, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento, e ha due fratelli.arriva da una famiglia molto unita che l’ha sempre spronato a coltivare i suoi sogni. In particolare il cantante ha svelato di essere molto riconoscente a suo nonno Pietro che gli ha pagato le lezioni di canto quando era ancora uno sconosciuto. La sua grande occasione è arrivata nel 2009 quando ha preso parte a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici in onda su Rai Uno. L’intesa con Gianluca e Ignazio è stata immediata e da allora i ragazzi ne hanno fatta di strada. Nel 2015 hanno vinto Sanremo con il singolo Grande Amore, in seguito hanno realizzato diversi tour mondiali. Nel 2019, con l’uscita dell’album 10 Years, hanno festeggiato dieci anni de Il ...

RedRonnie : Stasera @piero_barone @GianGinoble @IBoschetto i 3 ragazzi de ilvolomusic saranno nello studio del #BaroneRosso per… - _MusicaCheResta : @AnnaSchiano10 @ilvolo @IBoschetto @GianGinoble @piero_barone Vedrò i ragazzi per la prima volta in Arena il 30 Ag… - AnnaSchiano10 : @_MusicaCheResta @ilvolo @IBoschetto @GianGinoble @piero_barone Li hai mai incontrati? Io ad un firmacopie ed è sta… -