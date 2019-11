Pierfrancesco Favino miglior attore al Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 | Martin

Fonte : spettacoloitaliano

(Di martedì 19 novembre 2019)"Best Actor Award" a Siviglia per "Il Traditore",Edenfilm con il Golden Giradillo, menzione speciale per "La famosa invasione degli orsi in Sicilia"è stato elettodeldede(16a edizione deldelmadi Siviglia) per la sua interpretazione ne “Il Traditore”. Ennesimo riconoscimento vinto dal film di Marco Bellocchio, unico titolo italiano in corsa per gli Oscar 2020.e Marco Bellocchio hanno partecipato in questi giorni all‘AFI Feste al HFPA And THR Golden Globe Ambassador Party a West Hollywood. Il Traditore è candidato con 4 nomination anche all’European Film AwardsEdenfilm al aldedecon il Golden Giradillo, menzione speciale per "La famosa ...

