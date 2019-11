Perché la riforma del Mes è una potenziale pistola alla tempia dell' Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Qualcosa certamente non quadra se nel bel mezzo di una delicata sessione di bilancio Lega e Movimento 5 Stelle si trovano nuovamente sullo stesso fronte e attaccano congiuntamente il premier Giuseppe Conte. Ad alimentare da qualche giorno il dibattito politico, soprattutto per l’attivismo del Carroccio, è ladel Mes (Meccanismo europeo di stabilità, anche noto come Fondo Salva-Stati) che in diversi consessi europei, a partire dal Vertice Euro del dicembre 2018, si sta portando avanti con l’obiettivo di ratificare il pacchetto di modifiche entro la fine di quest’anno, al massimo all’inizio del prossimo. Un dibattito che - non è una novità quando c’è di mezzo l’Eurogruppo - si sta svolgendo nella assoluta mancanza di trasparenza e che porterà con ogni probabilità a un “prendere o ...

