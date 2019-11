Pattinaggio artistico | NHK Trophy 2019 | Nicole Della Monica e Matteo Guarise in Giappone

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Una gara senza pressioni per poter aumentare il valore dei due segmenti. Con questa mentalitàaffronteranno l’affascinante NHK, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix diquest’anno in programma a Sapporo () dal 22 al 24 novembre. Dopo aver stupito pubblico e addetti ai lavori dimostrando una condizione fisica superiore alle aspettative alla Cup Of China, gli atleti delle Fiamme Oro si presenteranno nel Sol Levante cercando di arginare gli errori commessi a Chongqing, arrivati nei salti in parallelo in entrambi i programmi e, nel libero, nel triplo salchow lanciato. l’obiettivo è chiaro: alzare l’asticella con il dovuto tempo per affrontare i Campionati Europei di Graz (Austria) al massimo delle forze; in questo senso la folta concorrenza presente innon potrà che ...

