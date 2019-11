PATTI SMITH | la sacerdotessa del rock ottiene la Laurea Honoris Causa in Lingue

Fonte : domanipress

(Di martedì 19 novembre 2019)riceverà laine Letterature Europee ed Americane dall’università degli Studi di Padova, 28 novembre. Concerto per il corpo accademico il 27 novembre, Padova. La cerimonia di consegna dellasi terrà lunedì 28 novembre 2019 alle ore 17 nell’Aula Magna di Palazzo Bo a Padova (via VIII Febbraio, 2) “Perla parola è dialogo fra arte e società, sospesa fra il sussurro religioso e l’urlo disperato – si legge nelle motivazioni del Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova -. Dai suoi esordi come autrice di poesie recitate e di happening punkfino alle successive sperimentazioni nelalternativo,ha esplorato le virtù espressive della parola in ogni sua forma: recitata, cantata, urlata, sputata, sognata, sussurrata. Nei suoi testi riscontriamo inoltre l’ispirazione che le proviene ...

poorandfree : Simplemente Patti Smith. #respect - Osaka_wombat : Patti Smith?Frederick - shineedelano : Patti Smith & Ozzy Osbourne or as I call them: persone che probabilmente non vedrò in concerto prima che tirino le cuoia -