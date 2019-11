Parziale Miglioramento | Giovedì nuova perturbazione

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 19 novembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Lasettimana ha preso il via con condizioni meteo instabili, con la “porta” dell’Atlantico che rimane ancora aperta e permettendo l’afflusso in sede mediterranea di varie perturbazioni. Nella giornata di domani Mercoledì, la... L'articoloproviene da Rete Meteo Amatori.

