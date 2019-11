Paralimpiadi di Tokyo | il viaggio in Giappone dell’attivista Lamarca per selezionare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Documentare l’accessibilità delin vista delledi Tokio 2020 per rendere fruibile ile il soggiorno anche alle persone con esigenze specifiche e disabilità in partenza dall’Italia. Con questo obiettivo Giulia, attivista conosciuta soprattutto grazie al suo lavoro sui social dove si batte per i diritti dei disabili, è partita peri luoghi senza barriere e inclusivi per i turisti che vorranno recarsi nel Paese del Sol Levante: la capitale Tokio, dove si terranno i Giochi, ma anche Kyoto, Osaka, Kanazawa, Hakone, Okayama e Kurashiki. “Lo scopo è quello di verificare sul campo un itinerario accessibile e fornire informazioni turistiche dettagliate per tutte le esigenze”, spiega a ilfattoquotidiano.it, che ha anche creato un blog, un profilo Instagram e un canale YouTube rivolti a tutti per raccontare i molti viaggi accessibili fatti ...

