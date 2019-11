Panchina Spagna | Rubiales conferma | Luis Enrique torna ad allenare in vista di Euro 2020

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Qualunque sia l'opinione di ciascuno, riteniamo che l'importante sia la verità. Inizia più o meno così la conferenza stampa della federazione spagnola, con l'immediatadi una notizia che era nell'aria dopo l'ultima partita di qualificazione aglipeidella Selección spagnola:tornerà ad essere il CT della. Il presidente della RFEF (la federcalcio spagnola),, prova a ricostruire in ordine cronologico tutti i passaggi ed eventi degli ultimi mesi. Gli eventi da marzo scorso Ma per prima cosa, è opportuno riassumere gli eventi. Il 26 marzoabbandona il ritiro della nazionale, che si preparava per la partita contro Malta, per motivi personali. Il 19 giugno seguono le dimissioni dell'allenatore, che annuncia la malattia della figlia di nove anni, Xana. Una malattia che si conclude con la tragedia, il 29 agosto scorso. Dopo cinque ...

Eurosport_IT : Aveva dovuto abbandonare la panchina della Spagna per assistere la figlia, poi deceduta. Oggi Luis Enrique torna al… - jeanmarie1899 : RT @LeoBlasco80: A tre mesi dalla morte di Xanita per tumore alle ossa e dalla commovente lettera di papà #LuisEnrique per salutare la sua… - GTorcianti : RT @Eurosport_IT: Aveva dovuto abbandonare la panchina della Spagna per assistere la figlia, poi deceduta. Oggi Luis Enrique torna alla gui… -