Oscar Branzani contro Eleonora Rocchini | botta e risposta al veleno

La sorella di Oscar Branzani ha litigato con la Rocchini : 'Le ho tirato i capelli' : Dalila Branzani ed Eleonora Rocchini qualche giorno fa si sono rese protagoniste di un duro scontro. A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato la sorella dell'ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha raccontato la sua verità. Il litigio pare che sia avvenuto in un noto locale di Napoli dove Oscar Branzani aveva deciso di festeggiare il compleanno con la sua comitiva. Nel corso della serata è arrivata anche Eleonora Rocchini insieme ...

Eleonora Rocchini - si fidanza con l'ex della sorella di Oscar Branzani. Le due si picchiano : Sono passati alcuni mesi da quando due protagonisti di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, hanno messo la parola fine alla loro relazione. I motivi della rottura non sono mai stati del tutto chiariti ma quel che è certo è che la separazione ha lasciato degli strascichi non indifferenti.In particolare Eleonora si è rifatta una vita e ha trovato un nuovo amore, che risponde al nome di Nunzio Moccia. Ha dichiarato la ragazza sui ...

Parla Dalila Branzani : “Eleonora Rocchini ha tradito me e Oscar - in una lite le ho tirato i capelli” : La storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è da diversi mesi che è arrivata al capolinea, sebbene nessuno dei due abbia mai raccontato cosa sia realmente accaduto. Ma ad aprire uno scenario inaspettato su questa storia è Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista che sul suo profilo Instagram ha fatto delle rivelazioni davvero spiazzanti. Le dichiarazioni di Dalila Branzani Dopo mesi di silenzio e di allusioni varie sul perché ...

Oscar Branzani - ex U&D - dopo l'incidente di Eleonora e Dalila : 'Abbiamo angeli in cielo' : Grande paura per alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne: Eleonora Rocchini ha avuto un grave incidente assieme alla sorella dell'ex fidanzato, Oscar Branzani. Stando a quello che riporta il sito di Fanpage, nessuna delle persone coinvolte nello scontro in provincia di Napoli sarebbe in pericolo di vita. Qualche ora fa, il ragazzo ha pubblicato una Instagram Stories che sembra rassicurare i fan sulle condizioni di salute di entrambe le ...

