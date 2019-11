Oroscopo Ariete | dicembre | Venere nel segno favorisce gli incontri durante le festività

Oroscopo 20 novembre : proposte interessanti per l'Ariete - i Gemelli fanno pulizia in amore : L'Oroscopo del 20 novembre si presenta alquanto interessante per ogni segno zodiacale. Per i nativi del Toro è arrivato il momento di voltare pagina in amore. Le persone della Bilancia, invece, devono essere molto prudenti in alcune scelte. Di seguito, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali....Continua a leggere

Oroscopo dicembre - Ariete : lavoro al top - amore ancora tentennante : Per voi nativi del segno dell'Ariete, questo dicembre 2019 la salute e il lavoro saranno i settori favorevoli che vi accompagneranno per gran parte dell'arco mensile, mentre l'amore incontrerà parecchi ostacoli che non sarà semplice aggirare. Sforzarvi un po' di più nei chiarimenti con il partner potrebbe essere una delle chiavi per una complicità maggiore, ma sarete comunque costretti ad attendere periodi più rosei. amore e affetti Venere in ...

Oroscopo del 19 novembre : Saturno ostacola l'Ariete - recupera il Leone : Una nuova settimana è appena iniziata, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, martedì 19 novembre. Sarà una giornata positiva per il Leone, per il quale è in atto un buon recupero fisico. Al contrario lo Scorpione dovrà fare i conti con lo stress e la stanchezza accumulata, mentre l'Ariete si scontrerà con l'opposizione di Saturno. Ecco di ...

L'Oroscopo di domani 18 novembre con classifica - primi sei segni : buone notizie per Ariete : L'oroscopo di domani lunedì 18 novembre 2019 riparte con nuovi preziosi consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi nel trattato astrologico di oggi il primo giorno della nuova settimana, valutato in relazione ai simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati del giorno? A tal proposito gli astri annunciano la posizione al "top del giorno" a favore dell'Ariete, ...

Oroscopo 17 novembre : per l'Acquario novità nel lavoro - incomprensioni d'amore per Ariete : Termina la seconda settimana del mese di novembre, arrivano quindi le previsioni astrali e l'Oroscopo di domenica 17 novembre per tutti e dodici segni zodiacali. Per i nati sotto il segno del Cancro in questa giornata ci sarà maggiore passionalità in amore, per questo dovranno dedicare più tempo alla persona amata. Per l'Acquario alcune novità nel lavoro partiranno a breve. Previsioni del 17 novembre: la giornata dei dodici segni ...

L'Oroscopo di domani 16 novembre : Ariete dispiaciuto - Vergine comunicativa : L'oroscopo di sabato 16 novembre indaga sull'andamento amoroso e punta un riflettore sulle opportunità in grado di trasformare la sfera sentimentale. I simboli zodiacali ricercheranno un amore profondo e un modo di vivere che sia più sereno, dando il via alla costruzione di alcune basi più stabili per programmare un'esistenza a cinque stelle. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo del week end 16 e 17 novembre : Scorpione spumeggiante - Ariete a rilento : La seconda settimana del mese di novembre è quasi conclusa, ed è interessante vedere i presagi degli astri e delle stelle per quanto i dodici segni zodiacali per il week end. Saranno due giornate di grande energia e vitalità per lo Scorpione, al contrario le prime ore di sabato potrebbero costringere l'Ariete a rallentare un po' ritmi. Capricorno al top. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo per le giornate di sabato 16 e domenica 17 a ...

Oroscopo della settimana fino al 24 novembre : novità per l'Ariete - Sagittario in forma : La terza settimana del mese di novembre è ormai alle porte e le diverse posizioni astrali non possono che modificare la loro influenza sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 prevede giornate interessanti per il segno dell'Ariete, immerso in un'esperienza lavorativa del tutto nuova. I nativi del segno dei Pesci, invece, si ritroveranno ad affrontare giornate intense e prive di pause, dove l'unica costante sembra essere ...

Oroscopo 15 novembre : difficoltà in amore per l'Ariete - idee chiare per Sagittario : Un'altra giornata è pronta ad incominciare, l'Oroscopo del 15 novembre si presenta piuttosto bene per molti simboli zodiacali. I nativi dell'Ariete avranno difficoltà in amore mentre i Gemelli avranno delle novità nel lavoro. Qualcuno avrà a che fare con delle novità inaspettate. In seguito approfondiamo l'astrologia di questa giornata e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni dello Zodiaco....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 14 novembre : Ariete frizzante - Bilancia carismatica : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì punta l'attenzione sull'emotività, le sensazioni e le divergenze delle relazioni a due, approfondendo i transiti planetari e trovando una scappatoia che aggira eventuali ostacoli e conduce alla felicità. Luna in Gemelli sprigiona energia positiva anche per Bilancia, Acquario, Leone e Ariete che vivranno la'more con maggiore vivacità e leggerezza. Venere in Sagittario completerà il tutto in modo ...

L'Oroscopo di domani 14 novembre - predizioni da Ariete a Vergine : Gemelli volano - Leone ko : Saranno notizie belle o brutte quelle portate dalL'oroscopo di domani giovedì 14 novembre 2019? In questa sede a fare da metro di misura è l'Astrologia, applicata ai primi sei simboli zodiacali. Nella fattispecie andremo a mettere sotto analisi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro? Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline ...

L'Oroscopo di domani 13 novembre : Ariete frettoloso - Bilancia testarda : L'oroscopo di mercoledì delinea le opportunità amorose e quelle lavorative, tenendo conto di una Luna in Toro molto passionale e promettente per la sfera professionale. Il luminare notturno quasi affascina per la sensibilità e l'intuizione che sprigiona, benefiche non solo per Toro ma anche per la Vergine, Cancro, Pesci e Capricorno che potranno utilizzare un'energia sensibile utile ad azionare una progettualità benefica per emergere. Di seguito ...

Oroscopo 2 dicembre : Toro un po' distratto - molto lavoro per Ariete : La giornata di lunedì 2 dicembre sarà una giornata di lavoro molto lenta per molti segni dello zodiaco, scandita soltanto dai vari successi o problematiche che daranno da riflettere per agire di conseguenza. Quest'ultimo sarà il caso dei segni dell'Acquario, dei Pesci e della Bilancia, che non saranno al massimo della forma, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico che mentale. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì, ...

Oroscopo del 13 novembre : Venere favorisce l'Ariete - polemica la Vergine : La seconda settimana del mese scorre veloce, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 13 novembre. Sarà una giornata migliore di quelle precedenti per l'Ariete, che potrà fare affidamento sulla protezione di Venere, ma anche per i Gemelli, grazie agli influssi positivi della Luna. polemica la Vergine. Ecco di seguito l'Oroscopo ...