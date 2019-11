Olimpia Milano-Maccabi oggi - Eurolega basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Torna in campo l’Eurolega con il nono turno, e in quest’occasione c’è la doppia giornata nella stessa settimana. L’Olimpia Milano può giovarsi di due partite di fila al Forum di Assago, e nella prima affronta il Maccabi Tel Aviv. C’è tantissima storia in questo confronto, con finali di Eurolega di un passato neanche troppo lontano (parliamo di poco più di 30 anni fa) e anche con recenti confronti (in casa milanese ...

DIRETTA Olimpia Milano-Maccabi - Live Eurolega basket 2019-2020 : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Prende avvio con la giornata odierna il nono turno di Eurolega 2019-2020, il cui match clou è in programma proprio nella penisola italiana: questa sera, infatti, alle ore 20.45, al “Mediolanum Forum” si disputerà la partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, sfida tra due squadre che fanno parte del gruppone da sei in testa alla classifica della massima competizione continentale. Entrambe le formazioni arrivano a questo confronto ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : big match al Forum - l’Olimpia Milano cerca riscatto contro il Maccabi Tel Aviv : Serata di gala al “Mediolanum Forum”, dove a partire dalle ore 20.45 andrà in scena il confronto tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, big match della nona giornata di Eurolega 2019-2020. E non solo, perché nell’intervallo della partita gli occhi dei presenti saranno tutti puntati sul giocatore più amato della storia cestistica milanese, Dino Meneghin, il quale verrà omaggiato con la cerimonia che segnerà ufficialmente il ritiro ...

Maltempo - Venezia in ginocchio! Il gesto dell’Olimpia Milano scalda il cuore : 3 incassi devoluti alla Protezione Civile : Venezia in ginocchio a causa del Maltempo, l’Olimpia Milano attraverso il gruppo Armani devolverà gli incassi di 3 partite alla Protezione Civile Le immagini di Venezia in ginocchio a causa del Maltempo hanno scioccato tutta l’Italia (per restare informati sulle ultime notizie consultate Meteoweb). La macchina della solidarietà si è subito messa in moto e anche il basket italiano ha voluto fare la sua parte. Da applausi il gesto ...

Basket : il Gruppo Armani devolverà l’intero incasso delle prossime tre gare casalinghe dell’Olimpia Milano alla Protezione Civile : Lodevole iniziativa del Gruppo Armani e dell’Olimpia Milano per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dai gravi problemi che il maltempo ha causato nell’ultima settimana lungo tutta l’Italia, con particolare attenzione alle situazioni di Venezia e Matera. Come affermato in un comunicato uscito poche decine di minuti fa, infatti, “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - gli esami Maccabi ed Efes uno spartiacque della stagione : Per la seconda volta in stagione, l’Olimpia Milano si trova a vivere la settimana con il doppio impegno in Eurolega e saranno tre giorni fondamentali per la squadra di Ettore Messina. Il cammino europeo dell’Armani Exchange finora è stato ampiamente positivo, con il primato in classifica insieme ad altre squadre e ad un record di 6-2 che sicuramente soddisfa tutto l’ambiente e che è in piena linea con l’obiettivo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano-Efes Istanbul. Programma - orari - tv e streaming : L’Olimpia Milano tornerà in campo giovedì alle 20.45 per la seconda partita di questo doppio turno settimanale di Eurolega 2019-2020. I meneghini, tra le mura amiche, dovranno vedersela coi turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, una delle squadre più forti del continente che, in questo momento, affianca il sodalizio allenato da coach Ettore Messina in testa alla classifica della massima competizione europea. La partita tra l’Olimpia ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano-Maccabi. Programma - orari - tv e streaming : Nuova settimana con il doppio impegno per l’Olimpia Milano in Eurolega. Al Forum si presentano prima il Maccabi (martedì) e poi l’Anadolu Efes (giovedì), entrambe con un record di 6-2 proprio come la squadra di Messina. La prima sfida sarà contro il Maccabi, formazione più in forma attualmente di tutta la competizione, viste le sei vittorie consecutive, che hanno dato agli israeliani la possibilità di raggiungere il primo posto in ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 85-80 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : è grande Effe! Domina il primo e tempo e nella ripresa resiste al disperato tentativo di rimonta ospite facendo sua la contesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Si chiude qui ala nostra DIRETTA LIVE, grazie di averci seguiti e buon proseguimento di serata. grande vittoria di squadra dell’Aquila che ha una grande doppia doppia da Henry Sims (17+11 rimbalzi) e un buon contributo da Aradori e Robertson (13 e 16 punti). Milano ha tentato la rimonta finale spinta da un grandissimo Nedovic (23 punti), unico a salvarsi insieme a Brooks (14 punti) ...