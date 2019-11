Occhi di ghiaccio e capelli rossi Bellissima come i genitori entrambi famosi | chi è la

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019)a caschetto,colore viso d’angelo. La figlia vip pubblica uno scatto sui social ed è delirio., con una vita decisamente difficile, dai, ha preso il meglio. L’avete riconosciuta? Lei si chiama Frances ed è la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Pochi giorni dopo la sua nascita, Frances Bean Cobain è stata prelevata e portata via dai suoi. Tutta colpa di un’intervista incauta che aveva rilasciato la madre Courtney Love, leader del gruppo le Hole, e dalla quale sembrava ammettere di aver assunto eroina in gravidanza. Il papà era il leader dei Nirvana, Kurt Cobain, e nessun assistente sociale se la sentì di lasciare la bambina con questi due artisti stravaganti, per usare un eufemismo, prima di accertarsi che fossero in grado di badare a lei.Frances Bean Cobain è ...

Mrocchiblu : Buongiorno dagli occhi di ghiaccio ?? - lucablanco73 : ??e LA RAGAZZA Di PriMA CLASse iNNAMoRATA DeL PRoPRiO CAPPeLLO QuANDo LA seRA Lo ViDe BALLARe LO TRoVò suBiTo MoLTo… - tomjstyles : @killiangdr Non so se ti ricordi il fratello di Federico Freezer di Flor ok quello con gli occhi di ghiaccio: HA UN… -