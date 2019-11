Nuovo Cinema Aquila | domani evento per scuole con Comip

Ang Lee - regista di Gemini Man : “Con Will Smith sfido l’iperrealismo e sogno un Nuovo cinema” : https://www.youtube.com/watch?v=5DTqKkHJyKE Los Angeles – “Non voglio cambiare solo il modo di vedere i film. Voglio cambiare l’arte del cinema”. Ang Lee ci accoglie in un teatro di posa negli studios della Paramount. Percorriamo insieme un lungo corridoio di scatti in bianco e nero, da Cecil B. DeMille ai Fratelli Marx. “Ci troviamo nel più longevo studio di Hollywood” dice il regista di Brokeback Mountain e ...

Il senso di «Nuovo Cinema Paradiso» 30 anni dopo : Quando uscì non fece una lira, subì diversi tagli, addirittura si pensò a un titolo diverso (Baci tagliati) e a un nuovo manifesto (quello si realizzò) per cercare di rialzare la china, ma non ci fu niente da fare. Il pubblico e la critica italiana non fu clemente con Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore: qualcuno lo considerava “un film televisivo”. Poi accadde il miracolo. Da poco sono trascorsi i 30 anni dalla presentazione al Festival ...

Marcello Fonte/ 'Compriamo noi attori il Nuovo Cinema Palazzo - Garrone...' : Marcello Fonte contro lo sfratto del Nuovo Cinema Palazzo: 'Mi hanno accolto qui quando non ero nessuno, salviamolo noi attori!'.

Sigillate porte cinema Palazzo : attivisti le aprono di Nuovo : Roma – Le porte del cinema Palazzo, nel quartiere san Lorenzo a Roma, Sigillate stamattina per uno sgombero disposto dalla Corte d’Appello di Roma, sono di nuovo aperte. Attorno alle 10.45, infatti, un gruppo di 150 persone si è radunato davanti allo stabile occupato nel 2011 e in una decina si sono spostati su via degli Ausoni, forzando la serratura di un’entrata laterale coperti da un telo blu. Una volta dentro, hanno aperto l’entrata ...

Roma - sfratto al Nuovo Cinema Palazzo/ Ma attivisti rompono i sigilli e rientrano : Roma, sfratto al Nuovo Cinema Palazzo, nel quartiere di San Lorenzo. Ma gli attivisti rompono i sigilli e rientrano. La battaglia legale prosegue...

Panama Papers è un Nuovo capitolo nel cinema educational americano : https://www.youtube.com/watch?v=M4DNx1vWpM4 Ci sono film che nascondono il loro statuto politico, che si mascherano da fantascienza, western o horror anche se in realtà quello che dicono dietro la loro allegoria è un contenuto politicamente deciso, forte e arrabbiato. Panama Papers è l’esatto contrario, è un film che il contenuto politico lo mette in primo piano fin dall’inizio. Non solo, fin dal titolo promette di raccontare lo scandalo ...

GTFO si presenta con un Nuovo interessante cinematic teaser trailer : GTFO è un gioco cooperativo hardcore per 4 giocatori, incentrato sull'atmosfera e il gioco di squadra. Il titolo offre scenari di gioco procedurale coordinati dal Direttore della Spedizione, il tutto condito con suspense mozzafiato, rompicapo da risolvere in squadra e intensi combattimenti.GTFO, sviluppato e pubblicato da 10 Chambers Collective, sarà disponibile su Steam a partire dal 14 ottobre. Possiamo farci un'idea dell'opera con un ...

Il Nuovo Vangelo - un Gesù nero per la prima volta nella storia del cinema : Un film con protagonista un Gesù nero per la prima volta nella storia del cinema. S’intitola Il nuovo Vangelo, è diretto dal regista teatrale svizzero Milo Rau, e ha avuto nei giorni scorsi come set, per le sequenze della Passione (Via Crucis e crocifissione), proprio lo scenario naturale di Matera, in Basilicata. Spazio scenico che aveva già ospitato cast e maestranze di altri due film dedicati alla figura del Cristo come Il Vangelo secondo ...

Joker - massima allerta per l’uscita al cinema del Nuovo film : polizia fuori dalle sale - si temono sparatorie o emulazioni : Che la grande paura abbia inizio. Joker, il film di Todd Phillips, dal 3 ottobre nelle sale italiane (dal 4 in quelle statunitensi) farà parlare molto di sé. Intanto perché è, e siamo a ottobre ma spesso va così, il miglior film dell’anno (qui spieghiamo il perché). Poi perché a livello di passaparola mondiale, ma soprattutto nella desolata landa statunitense dove ancora il cinema è fenomeno di massa, si teme che la violenza presente nel film ...

Ferzan Ozpetek : “La dea fortuna” è il Nuovo film che segna il ritorno al suo cinema più iconico tra amori e sentimenti : Svelato il Teser Trailer Ufficiale italiano de LA DEA FORTUNA, nuovo film firmato da Ferzan Ozpetek (Napoli velata) che segna il ritorno al suo cinema più iconico, quello in grado di indagare nelle relazioni e nei sentimenti umani nei quali l’amore è sempre il filone portante. La pellicola ci porta nelle vite di Alessandro e Arturo, una coppia rodata e, ormai stanca, dopo quindici anni di relazione. Una routine che , però, verrà completamente ...

