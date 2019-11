Non sacrificherò le performance di Xbox Scarlett per motivi di prezzo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 19 novembre 2019) In un'intervista con Eurogamer.net, Phil Spencer diha affermato che la società non darà la priorità aldi Projectrispetto al suo hardware."Se ricordi al lancio diOne eravamo più costosi di $ 100 e meno potenti. Quindi, non voglio tornare in quella posizione. Non ci sono dubbi al riguardo", afferma Spencer. "In quanto settore in rapida crescita, pensiamo al. Ma pensiamo anche alle prestazioni. Nonle prestazioni perdi".Spencer ha anche risposto a una dichiarazione di Jim Ryan di PlayStation su come non metteranno i loro principali titoli first party su PlayStation Now. Spencer afferma che avendo giochi come Gears 5 e The Outer Worlds su Game Pass, questo permette a più giocatori di trovare questi titoli e provarli.Leggi altro...

