Nicchi | “La parola agli arbitri a fine partita? Se il clima diventa sereno | perché no?”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Al termine della riunione di stamattina, tra, allenatori e dirigenti, a Roma, il presidente dell’Aia, Marcelloha rilasciato alcune dichiarazioni. “Con la room control appronteremo anche un sito internet per comunicare con immediatezza e spiegare i casi critici della domenica”. Dare laè una delle possibilità prese in considerazione. “Se parleranno anche gli? Se ile tranquillo,no? Quando avremo la tecnologia a disposizione, si può iniziare a parlare di quello che è successo un attimo prima”. Non sempre, però,ci sono casi e casi. “Dobbiamo valutare momenti e tempi. Ci sono anche alcune tematiche ed episodi che la commissione arbitrale deve rivedere e sviscerare nel valutare se un fatto è stato giudicato nel modo giusto o ...

