Naomi Klein | “Il nostro obiettivo dev’essere tornare alla realtà”

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) di Gianluca Schinaia ritratto di Mila Leva Se avete condiviso le grandi contestazioni giovanili (dalle proteste di Seattle del 1999 fino a Occupy Wall Street del 2011, passando per il G8 di Genova del 2001), probabilmente nella sezione della vostra libreria dedicata alle letture rivoluzionarie campeggia un mattoncino nero dal titolo rosso e bianco: No logo. Ecco, per la generazione dei movimenti degli anni Novanta, degli impropriamente detti no global, quel libro uscito nel 1999, che parlava di potere dei brand e commercializzazione culturale, è stato un po’ come Il capitale di Karl Marx per quelli del ’68: la ragione e la miccia della nuova contestazione globale. Una protesta sincronica e mondiale, per questo inedita, capace di portare 110 milioni di persone in tutto il mondo (tre solo in Italia) a scagliarsi contro la guerra in Iraq. Era il febbraio 2003: ancora oggi la più grande ...

alexfoti : RT @MilanoVerdi: reading Naomi Klein - buona settimana a tutte/i #ClimateJustice - MilanoVerdi : reading Naomi Klein - buona settimana a tutte/i #ClimateJustice - mauriziofaz : RT @maurizioacerbo: Naomi Klein sostiene il socialista Bernie Sanders non i candidati dell'establishment. -