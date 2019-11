MotoGP | Test Valencia 2019 | Yamaha domina la scena | buone sensazioni per Ducati mentre

Valentino Rossi MotoGP - Test Valencia 2019 : “Giornata abbastanza positiva - buone sensazioni con il motore aggiornato” : Ricomincia con un nono posto a 849 millesimi dal miglior tempo di Quartararo l’avvicinamento di Valentino Rossi verso il Mondiale MotoGP 2020. Il “Dottore” non ha brillato particolarmente nella prima giornata dei Test collettivi di Valencia trovando però delle buone sensazioni con il nuovo telaio ed il nuovo motore portato dalla Yamaha al “Ricardo Tormo”. Per Rossi si trattava anche della prima giornata al fianco ...

MotoGP - Test Valencia – Marc Marquez svela : “mio fratello Alex è solo nel suo box. Gli ho dato soltanto un consiglio…” : Marc Marquez commenta la prima giornata di Test a Valencia e l’esordio del fratello Alex in MotoGp: il campione in carica svela di aver dato soltanto un consiglio al futuro compagno di scuderia Quinto posto per Marc Marquez nella prima giornata di Test a Valencia. Il pilota spagnolo ha provato le prime novità in vista della prossima stagione, nella giornata che ha segnato anche il debutto del fratellino Alex in MotoGp, seppur con il ...

MotoGP - Test Valencia – La prima di Alex Marquez : “giornata positiva a parte la caduta. A Jerez correrò per Repsol Honda” : Alex Marquez ha fatto il suo tanto atteso esordio in MotoGp: il campione di Moto2 si è detto soddisfatto nonostante la caduta Buona la prima per Alex Marquez all’esordio in sella ad una MotoGp. Il pilota spagnolo, fratello dell’attuale campione in carica Marc Marquez, ha disputato una discreta sessione di Testa a Valencia, nonostante una caduta che però non ne ha frenato l’entusiasmo. A Sky Sport Marquez ha dichiarato: ...

MotoGP - Test Valencia – Valentino Rossi sorride : “il motore verrà migliorato. Rinnovo come Bonucci? Nel 2024…” : Nono miglior tempo in pista nella prima giornata dei Test di Valencia per Valentino Rossi: il ‘Dottore’, soddisfatto delle prime prove effettuate, scherza sul suo Rinnovo Prima giornata di Test positiva in quel di Valencia per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, archiviata la stagione 2019, si è preparato insieme ai colleghi per la pRossima annata, provando diverse novità in vista del 2020. Dopo aver raccolto il nono ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo chiude su Vinales - Morbidelli e Dovizioso - Rossi 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI Test A Valencia 17.02 Si chiude qui, dunque, il martedì di Valencia. Grazie per la cortese attenzione ed a domattina ore 10.00 per il Day2 17.00 BANDIERA A SCACCHI, SI chiude LA PRIMA GIORNATA DI Test MotoGP DI Valencia 16.58 RIEPILOGO TEMPI DAY 1 1 20 F. Quartararo 1:30.163 2 12 M. VIÑALES +0.164 3 21 F. ...

Andrea Dovizioso MotoGP - Test Valencia 2019 : “Ho provato il nuovo telaio ed è interessante - oggi è andata molto bene” : A Valencia è andata in scena quest’oggi la prima giornata dei Test collettivi della MotoGP in preparazione della stagione 2020. Andrea Dovizioso, reduce da tre campionati consecutivi chiusi da vice-campione iridato alle spalle di Marc Marquez, ha raccolto un buon quarto posto nel day-1 cominciando ad effettuare delle prove comparative importanti lavorando con la Ducati ufficiale in versione 2020. Il forlivese è sembrato abbastanza ...

MotoGP – Test Valencia - Dovizioso soddisfatto e con le idee chiare : “stravolgere il progetto sarebbe da stupidi” : Dovizioso soddisfatto dopo la prima giornata di Test a Valencia: le parole del forlivese della Ducati al termine del primo giorno di lavoro in pista Prima giornata di Test soddisfacente per la Ducati a Valencia. Il team di Borgo Panigale ha dovuto fare a meno di Danilo Petrucci, fermatosi dopo solo 3 giri in pista per un forte dolore alla spalla, ma ha continuato il suo lavoro con molta concentrazione ed attenzione. Prime sensazioni ...

Fabio Quartararo MotoGP - Test Valencia 2019 : “Giornata positiva - non vedo l’ora di usare il motore 2020” : Fabio Quartararo ha ricominciato da dove ci aveva lasciato nelle ultime qualifiche della stagione 2019, ovvero dalla vetta della classifica. Nella prima giornata dei Test collettivi di MotoGP in programma a Valencia, il francese della Yamaha Petronas ha firmato il miglior tempo precedendo Maverick Vinales e Franco Morbidelli a Testimonianza dell’ottima prestazione collettiva odierna da parte della casa di Iwata. Quartararo, reduce da una ...

MotoGP – Test Valencia - prima giornata amara per la Honda! Puig ammette : “abbiamo avuto difficoltà oggi” : Alberto Puig non nasconde le difficoltà riscontrate dalla Honda in pista nella prima giornata dei Test di Valencia E’ terminata la prima giornata dei Test di Valencia: la Yamaha si è piazzata in Testa alla classifica dei tempi con una tripletta speciale guidata da Quartararo, seguito da Vinales e Morbidelli. Quinto tempo invece per Marc Marquez, protagonista però di una brutta caduta al termine della sessione mattutina che ha messo ...

MotoGP - Test Valencia 2019 : Yamaha brillante nella prima giornata con Quartararo in testa - Rossi e Dovizioso al lavoro per il 2020 : Arrivano subito indicazioni molto interessanti nella prima giornata dei Test collettivi di Valencia riservata alla classe MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia, teatro dell’ultimo round della stagione 2019, sono scese per la prima volta in pista le MotoGP in versione 2020 con l’obiettivo comune per i team di raccogliere dati preziosi per il perfezionamento del pacchetto tecnico in vista dell’inizio della ...

MotoGP – Test Valencia - Day1 : sessione terminata - tripletta Yamaha al Ricardo Tormo : Tre Yamaha in Testa alla classifica dei tempi della prima giornata dei Test di Valencia: brutta caduta per Marquez E’ terminata la prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp. Al termine del Day-1 è Fabio Quartararo a segnare il miglior tempo in pista, col crono di 1.30.163: alle spalle del francese del team Petronas il collega della Yamaha ufficiale Vinales e Franco Morbidelli. Quarto invece Andrea Dovizioso, seguito da Marquez, ...

MotoGP – Petrucci alza bandiera bianca ai test di Valencia : “troppo dolore alla spalla” : Danilo Petrucci costretto ad arrendersi al dolore durante la prima giornata di test a Valencia: le sensazioni del ternano della Ducati La prima giornata dei test di MotoGp di Valencia non ha sorriso a Danilo Petrucci: il ternano della Ducati è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un forte dolore alla spalla, che lo ha perseguitato per tutta la stagione ma che si è accentuato dopo la caduta di domenica in ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo su Vinales - Morbidelli e Dovizioso - Rossi 9° a pochi minuti alla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Ormai il sole è basso, poca luce, freddo in pista. Tutto finito. Si torna in pista domattina ore 10.00 16.54 Marquez torna ai box e dopo poco lo segue anche Rossi. Rimane solo Bradl con la KTM ma ormai siamo ai titolo di coda 16.52 Rossi chiude un giro su un tempo alto ma con un buon ritmo, Marquez invece è 3 secondi oltre il suo limite e in curva 1 rischia una brutta imbarcata. Le ...

LIVE Test MotoGP Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi 9° - Dovizioso 4° Day-1 vicino alla conclusione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Ormai il sole è basso, poca luce, freddo in pista. Tutto finito. Si torna in pista domattina ore 10.00 16.54 Marquez torna ai box e dopo poco lo segue anche Rossi. Rimane solo Bradl con la KTM ma ormai siamo ai titolo di coda 16.52 Rossi chiude un giro su un tempo alto ma con un buon ritmo, Marquez invece è 3 secondi oltre il suo limite e in curva 1 rischia una brutta imbarcata. Le ...