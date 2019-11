MotoGp – Petrucci alza bandiera bianca ai test di Valencia | “troppo dolore alla spalla”

MotoGp – L’orgoglio di Petrucci : “Miller al mio posto? Chiacchiere fra giornalisti - aspetto che me lo dica Ducati” : Danilo Petrucci si tiene stretto il suo posto in Ducati e zittisce i rumor: il pilota di Terni non dà credito al possibile scambio con Jack Miller Danilo Petrucci ha chiuso la gara di Valencia con una brutta caduta nelle fasi iniziali, non di certo il modo migliore per congedarsi da una stagione che comunque, al netto del suo sesto posto nel Mondiale, resta positiva. Eppure nel paddock circola qualche rumor inerente ad un possibile ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Valencia 2019 : “Peccato perché era una gara importante per il team - rimane la mia miglior stagione in MotoGp” : L’obiettivo è sfumato proprio all’ultima gara e per soli 13 punti in casa Ducati, costretta al secondo posto alle spalle di Honda HRC nel Mondiale MotoGP riservato ai team. Il momento chiave della lotta tra le due squadre è arrivato a 14 giri dalla fine nel Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 quando Danilo Petrucci è scivolato compromettendo le residue chance della Ducati ufficiale. Il ternano, autore di una seconda metà di ...

MotoGp – Petrucci non si abbatte : “dispiaciuto per la caduta - ma miglior stagione di sempre” : Danilo Petrucci non si abbatte nonostante la caduta nell’ultima gara dell’anno in MotoGp a Valencia: il pilota ternano ha vissuto comunque la miglior stagione della carriera Una caduta nel corso del quattordicesimo giro ha invece messo fine alla gara di Danilo Petrucci. Il pilota umbro, dopo aver perso molte posizioni in partenza, stava rimontando con un passo in linea con quello dei primi ma purtroppo, dopo aver superato ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez precede Maverick Vinales e Danilo Petrucci : Si è appena concluso il warm up del GP di Valencia, valido per il Mondiale di MotoGP: lo spagnolo Marc Marquez ha messo in riga tutti gli avversari con il crono di 1’31″136, precedendo di 159 millesimi il connazionale Maverick Vinales e di 309 l’itaianno Danilo Petrucci. Fuori dai primi dieci Valentino Rossi. risultato E classifica WARM-UP GP DI Valencia 2019 DI MotoGP 1 93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team HONDA ...

MotoGp – Danilo Petrucci si prepara alla gara di Valencia : “abbiamo delle idee su come migliorare la Ducati” : Danilo Petrucci chiude in 10ª posizione le qualifiche dell’ultima gara di MotoGp in quel di Valencia: il pilota Ducati studierà alcuni dettagli da migliorare con i tecnici in vista della corsa Partirà dalla quarta fila Danilo Petrucci nell’ultima gara della stagione di MotoGp. Il pilota di Terni ha chiuso in decima posizione le qualifiche della corsa spagnola, fermando il cronomentro sull’1:30.771. Nella nota ufficiale ...

MotoGp – Petrucci ottimista dopo le FP2 di Valencia : “il freddo ha creato problemi ma non siamo messi male” : Danilo Petrucci ha raccolto un 12° posto nelle FP2 di Valencia: il pilota Ducati però resta ottimista in vista dell’ultima gara della stagione Solo un 12° posto per Danilo Petrucci nella seconda sessione di prove libere del Gp di Valencia. Il pilota di Terni ha fermato il cronometro del suo miglior giro sull’ 1:31.455, tempo sicuramente migliorabile ma che lo fa guardare con ottimismo all’ultima gara della stagione: “nel ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la FP2 - Marquez vola subito via - bene Rossi e Petrucci : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Morbidelli sale in terza posizione a 845 millesimi, mentre Marquez di nuovo da record nel T2. Vinales secondo a 381 millesimi! 14.18 1:30.974 CHE TEMPO PER Marquez!! 817 millesimi su Aleix Espargarò e 926 su Vinales 14.17 Ed ora è Vinales in 1:31.906 a salire in vetta con un T4 da record! 14.16 Miller in vetta! 1:32.087 con 15 millesimi su Marquez e 201 su Rossi 14.15 Marquez vola con ...

MotoGp – Petrucci convinto di poter far bene a Valencia : “è una gara importante - ecco perchè” : Danilo Petrucci a caccia di riscatto a Valencia: il ternano della Ducati punta a chiudere la stagione 2019 di MotoGp con un buon risultato Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: in palio ancora il terzo gradino del podio ed il mondiale a squadre. La Ducati cercherà con tutte le sue forze di non farsi rimontare dalla Honda e di portare a casa questo titolo con Dovizioso e Petrucci pronti alla ...

MotoGp – L’amicizia tra Dovizioso e Petrucci ed il futuro dei piloti Ducati - Ciabatti svela : “ecco su chi punteremo nel 2020” : Paolo Ciabatti ha le idee chiarissime sui suoi piloti: le parole sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci ed il loro futuro nel team di Borgo Panigale La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: domenica prossima, infatti, si chiuderanno definitivamente i giochic col Gp di Valencia. Marquez ha portato a casa il titolo piloti e quello Costruttori, ma vuole regalare alla Honda la Tripla Corona col titolo Team. Lo spagnolo dovrà ...

MotoGp – Il bilancio della stagione 2019 e la Ducati 2020 - Petrucci ammette : “ancora non sono stato informato - ma in fabbrica…” : Danilo Petrucci soddisfatto del suo 2019: le parole del ternano della Ducati dall’EICMA 2019 La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: dopo le fatiche del trittico asiatico i campioni si godono un po’ di relax con amici e parenti prima del round finale. In attesa di volare a Valencia, diversi piloti sono stati protagonisti all’EICMA 2019, tra questi anche Danilo Petrucci, che a Motorsport ha stilato il ...

MotoGp - Danilo Petrucci mastica amaro a Sepang : “un’altra gara difficile - nel finale non ho potuto spingere” : Il ternano ha parlato dopo il Gran Premio disputato oggi a Sepang, chiuso con un anonimo nono posto Nono posto finale per Danilo Petrucci nel Gran Premio della Malesia, un risultato alquanto anonimo arrivato dopo essere partito dalla terza fila. Nella classifica iridata, il ternano mantiene la quinta posizione, con un vantaggio di quattro punti su Quartararo. Queste le sue parole al sito ufficiale del team: “è stata un’altra gara ...

MotoGp – La grinta di Petrucci : “gara difficile - ma mi impegnerò al massimo per un buon risultato” : Danilo Petrucci suona la carica in vista della gara di Sepang: il pilota Ducati è a caccia di un buon risultato in Malesia Danilo Petrucci partirà dalla terza fila del GP Shell della Malesia, in programma domani sul circuito di Sepang. Il pilota di Terni questa mattina non era riuscito ad entrare nella top ten al termine della FP3, ed aveva dovuto prendere parte alla Q1 del pomeriggio, chiusa al secondo posto. Petrucci ha poi fatto segnare ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Out Danilo Petrucci e Crutchlow : E’ Franco Morbidelli il più veloce delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il pilota della Yamaha Petronas ha ottenuto il crono di 1’58″761, a precedere di 216 millesimi il compagno di squadra Fabio Quartararo e di 305 la Honda dello spagnolo (campione del mondo) Marc Marquez. Alle loro spalle la Yamaha ufficiale dell’altro iberico Maverick Vinales ...

MotoGp – Sensazioni contrastanti in casa Ducati : Dovizioso sorride in Malesia - mentre Petrucci mastica amaro : I due piloti della Ducati hanno commentato la prima giornata di libere, esprimendo Sensazioni contrastanti Sensazioni completamente opposte in casa Ducati tra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, molto positivo il primo e alquanto deluso il secondo, complici anche i risultati ottenuti nella prima e nella seconda sessione di libere. Il forlivese ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “siamo partiti benino ma con certe ...