MotoGp – È già tempo di pensare al Mondiale 2020 | l’entry list provvisoria dei piloti

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo già davanti - ottimo Morbidelli. Valentino Rossi prova soluzioni nuove nel pomeriggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Ecco le prime immagini della scivolata di Marquez RED FLAG

Valentino Rossi MotoGp - GP Valencia 2019 : “Non ho sfruttato il potenziale della Yamaha e la strategia non ha funzionato” : Valentino Rossi non è andato oltre il 12° posto nelle qualifiche del GP di Valencia, ultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, il “Dottore” non è riuscito a massimizzare la prestazione, concludendo il time-attack molto distante dalla pole-position del francese (compagno di marca) Fabio Quartararo (+0″976). Rossi si era presentato con un buon feeling in sella alla M1: il quarto tempo delle FP3 aveva ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : che battaglia in qualifica - Quartararo contro Marquez. Rossi per una magia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Alle ore 14.35 scatterà la Q2 a cui parteciperanno 12 piloti, si lotta per la pole position. 14.27 CLASSIFICA QUALIFICHE Q1 GP Valencia MotoGP. Rins e P. Espargarò accedono al Q2. POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:30.538 2 44 P. ESPARGARO +0.005 3 5 J. ZARCO +0.288 4 51 M. PIRRO +0.411 5 41 A. ESPARGARO +0.434 6 99 J. ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : le previsioni meteo. Si correrà sull’asciutto - pioggia impossibile : Il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, si correrà sull’asciutto. Le previsioni meteo della vigilia sono particolarmente chiare e non lasciano spazio a interprestazioni: 0% di possibilità di pioggia sia per le qualifiche del sabato che per la gara di domenica. Le temperature non saranno molto elevate e si aggireranno attorno ai 15 °C nei momenti più caldi ...

MotoGp - comincia male il week-end per Valentino Rossi : il Dottore assaggia l’asfalto di Valencia [GALLERY] : Il pilota della Yamaha è caduto nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Valencia, chiuse con l’ottavo tempo Valentino Rossi comincia con una caduta il week-end di Valencia, il pilota della Yamaha infatti è protagonista di una fastidiosa caduta nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia. Nel tentativo di prepararsi alla curva 4, il Dottore perde confidenza con l’anteriore della ...

MotoGp – Ritiro Jorge Lorenzo - Marquez sponsorizza già il suo sostituto : “mio fratello Alex è pronto a tutto” : Jorge Lorenzo si ritira e il compagno di scuderia Marc Marquez sponsorizza già un possibile sostituto: il fratello Alex ha le carte in regola per sedersi sulla moto Honda Con una conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio odierno, Jorge Lorenzo ha ufficializzato il suo Ritiro dalla MotoGp. Il pilota spagnolo ha spiegato di non essere più sicuro di poter tornare ad alti livelli dopo l’infortunio di Assen, pur avendo fatto di tutto per ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...

MotoGp - Maverick Vinales corteggiato dalla Ducati per il 2021. Ma una Yamaha competitiva potrebbe mutare gli scenari : Fino a qualche mese fa il mercato piloti in MotoGP parlava di tanti nomi, ma il suo veniva sempre messo in secondo piano. Maverick Vinales, perchè stiamo parlando del pilota nativo di Figueres, non riusciva a venire a capo della sua M1. Le prestazioni dell’ex Suzuki lasciavano molto a desiderare, e in casa Yamaha iniziavano a nascere forti dubbi a livello dirigenziale. Lo spagnolo ha spazzato via tutto con un cambio di marcia notevole, nel ...

MotoGp - Giacomo Agostini su Marc Marquez : “È un fuoriclasse ed ha il tempo per superare il mio record” : Fino a qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile ma adesso c’è chi ritiene in pericolo il pazzesco record di 15 titoli mondiali vinti da Giacomo Agostini. Già perché Marc Marquez, pilota spagnolo di Cervera laureatosi nel 2019 per l’ottava volta campione iridato nel Motomondiale, potrebbe anche pensare di raggiungere e superare il primato di Agostini alla luce dei suoi 26 anni. Da quando è approdato in MotoGP nel 2013, il ...

LIVE MotoGp - GP Malesia 2019 in DIRETTA : prove libere 3 in tempo reale - c’è l’incognita pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Malesia (2 novembre) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca del miglior feeling in chiave time-attack e ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : previsioni meteo per gara e qualifiche. Rischio pioggia elevato a Sepang : C’è un serio Rischio pioggia per il GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre nel weekend a Sepang. Le previsioni meteo della vigilia non sono molto confortanti e la possibilità di temporali e acquazzoni sparsi è molto elevata tanto che tutte le scuderie stanno studiando i giusti correttivi in vista del fine settimana anche perché le prove libere si sono disputate sull’asciutto. Si teme soprattutto per le qualifiche ...

MotoGp – La Yamaha guarda già al 2021 - Jarvis tiene tutti sulle spine : “ecco chi rischia tra Viñales e Valentino Rossi” : Il managing director della Yamaha ha fatto il punto sui propri piloti, soffermandosi su quella che dovrebbe essere la line-up del 2021 Il presente non sorride alla Yamaha, pronta a tutto per tornare a vincere dopo anni di digiuno. Valentino Rossi e Maverick Viñales continuano ad arrancare, pagando la differenza di motore con Honda e Ducati, superiori in termini di potenza e accelerazione. AFP/LaPresse Lin Jarvis si è messo già ...

MotoGp – Dovizioso ammette i problemi della Ducati : “distacco enorme da Marquez - siamo in difficoltà con la strategia” : Alla vigilia del weekend del Gp della Malesia, Andrea Dovizioso sottolinea i problemi della Ducati in stagione legati alla velocità e al distacco da Marquez Archiviato un deludente settimo posto nel Gp d’Australia, Andrea Dovizioso si approccia al Gp della Malesia con tanta voglia di riscatto. Il pilota Ducati vuole chiudere il discorso legato alla sua posizione sul podio al più presto, al fine di tenere dietro gli avversari e ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Malesia 2019 : “La caviglia mi fa molto male - spero di poter gareggiare normalmente a Sepang” : Il Gran Premio d’Australia potrebbe aver compromesso definitivamente le speranze di Danilo Petrucci di strappare a fine stagione la terza posizione nel Mondiale MotoGP 2019 alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il pilota umbro della Ducati ufficiale, attualmente quinto in campionato a due gare dalla fine, ha rimediato a Phillip Island il primo “zero” dell’anno con una caduta molto spettacolare avvenuta nel corso del ...