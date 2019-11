Mortal Kombat 11 è già disponibile su Stadia!

Google Stadia : Destiny 2 - Mortal Kombat 11 e Gylt in azione in questo video di gameplay : Google Stadia è appena approdata e per l'occasione Game Informer USA ha pubblicato un video di gameplay che mostra in azione tre titoli ovvero Destiny 2, Gylt e Mortal Kombat 11.Il video inizia con un'ampia anteprima di Destiny 2, che segnala buoni risultati raggiungendo i 60fps. In seguito è possibile dare uno sguardo a Mortal Kombat 11, titolo che si presta perfettamente a mostrare la velocità di streaming: il video infatti presenta una buona ...

Mortal Kombat 11 – Sindel si unisce al roster del gioco : NetherRealm Studios ha svelato un nuovo trailer di gameplay di Mortal Kombat 11, mostrando il ritorno di una vecchia conoscenza: Sindel. La Regina di Edenia sarà, infatti, la prossima combattente giocabile a unirsi alle fila di MK 11, disponibile dal 26 novembre, in accesso anticipato, per i possessori del Kombat Pack. I possessori del Kombat Pack, sempre dal 26 novembre, avranno anche accesso alle nuove skin dei personaggi, che includono: il ...

Sindel arriva in Mortal Kombat 11 - il trailer segna il ritorno della regina : Le battaglie di Mortal Kombat 11 non sono ancora finite. Disponibile ormai da alcuni mesi - era aprile quando è sbarcato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC -, il picchiaduro più brutale e sanguinolento dell'attuale generazione si prepara infatti a combattere ancora schierando nelle sue arene un nuovo combattente. Per altro già piuttosto noto allo zoccolo duro di appassionati. Si tratta di Sindel, che per l'occasione esibisce combo ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 mostra il ritorno di Sindel : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11, che mostra il ritorno regale di una combattente klassica: Sindel. In quanto precedente Regina di Edenia e madre della Principessa Kitana, Sindel è stata costretta a tradire il suo popolo e a sposare Shao Kahn quando il malvagio imperatore del Regno Esterno le ha usurpato il trono. Ora è la Regina del Regno Esterno e combatte ...

Mortal Kombat 11 – Ritorna Sindel - disponibile dal 26 novembre con il Kombat Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11, che mostra il ritorno regale di una combattente klassica: Sindel. In quanto precedente Regina di Edenia e madre della Principessa Kitana, Sindel è stata costretta a tradire il suo popolo e a sposare Shao Kahn quando il malvagio imperatore del Regno Esterno le ha usurpato il trono. Ora ...

Il director di Mortal Kombat 11 stuzzica i fan che attendevano l'arrivo di Pennywise : I fan di Mortal Kombat stanno chiedendo da tempo l'introduzione di Pennywise tra i combattenti, ma nonostante questo l'iconico pagliaccio di IT non è mai comparso nella serie. E non sembra che questo cambierà con Mortal Kombat 11 su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Su Twitter, il creative director della serie Ed Boon ha stuzzicato i fan con uno troll sul fatto che Pennywise sarebbe arrivato nel gioco. Più in particolare, il director ha ...

Mortal Kombat : NetherRealm potrebbe realizzare delle remaster dei vecchi capitoli : Nonostante Mortal Kombat 11 abbia ottenuto i favori di critica e pubblico e sia uno dei giochi più in voga del momento, specialmente dopo il lancio del DLC di Terminator, a molti fan piacerebbe mettere le mani su delle remaster dei capitoli più amati della serie.Durante una sessione di Q&A al Brazil Game Show, Ed Boon ha ammesso che un remake o un remaster di un vecchio Mortal Kombat è effettivamente nei pensieri di NetherRealm."Abbiamo ...

Mortal Kombat 11 : prepariamoci per l'evento di Halloween : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno annunciato un evento di Halloween gratuito in arrivo in Mortal Kombat 11 dal 25 ottobre al 1 novembre, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito:Questo terrificante evento stagionale porterà un'atmosfera spettrale in Mortal Kombat 11, il gioco per console che ha venduto di più negli Stati Uniti nell'anno in corso*, grazie a una serie di ...

Halloween di sangue con Mortal Kombat 11 : tutte le novità dell’evento : L'azione e le spettacolari combo di Mortal Kombat 11 si preparano a vestirsi a festa. Come già accaduto per altre grandi produzioni videoludiche - da Apex Legends a Pokémon GO, passando per Harry Potter Wizards Unite, Rocket League e Destiny 2 -, anche il violentissimo picchiaduro di NetherRealm Studios e Warner Bros. festeggerà Halloween. Un giorno che ben si sposa con le atmosfere del gioco - disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e ...

Mortal Kombat 11 : Arriva l’evento di Halloween : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno annunciato un evento di Halloween gratuito in arrivo in Mortal Kombat 11 dal 25 ottobre al 1 novembre. Questo terrificante evento stagionale porterà un’atmosfera spettrale in Mortal Kombat 11, il gioco per console che ha venduto di più negli Stati Uniti nell’anno in corso*, grazie a una serie di contenuti spaventosi dedicati ...

Mortal Kombat 11 : Ed Boon promette una "grande sorpresa" in arrivo nel 2020 : A parte il Kombat Pack, che ci ha portato il Terminator T-800, cos'altro ha in serbo NetherRealm Studios per il suo Mortal Kombat 11? È difficile da dire. Tuttavia, secondo il co-creatore della serie Ed Boon, nel 2020 è in arrivo una "grande sorpresa".Boon ne ha parlato in un'intervista con Terra Brasil durante il Brasil Game Show. Alla domanda su cosa succederà in futuro, il boss di NetherRealm ha detto questo:"Di sicuro non abbiamo finito con ...

Potete giocare Mortal Kombat 11 gratis fino al 14 ottobre : ecco come fare : Mortal Kombat 11 è senza ombra di dubbio uno dei migliori picchiaduro ad incontri dell'attuale generazione. Una generazione che di fatto ha permesso la rinascita di un genere apprezzatissimo dagli appassionati, che hanno potuto mettere mano sulle nuove incarnazioni di saghe storiche come Tekken, Street Fighter e Soul Calibur, così come pure su nuove ed eccellenti IP su licenza - prima fra tutte Dragon Ball FighterZ. Quella del sanguinolento ...

Il fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11 è in arrivo : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios offriranno un fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11 su PlayStation 4 e Xbox One dall’11 al 14 ottobre. Alla luce dei nuovi personaggi scaricabili (DLC) e dei vari aggiornamenti disponibili, questo è il momento perfetto per iniziare a giocare a Mortal Kombat 11, il gioco per console che ha venduto di più negli Stati Uniti nell’anno ...

Un video gameplay ci mostra il Terminator di Mortal Kombat 11 : Ecco qui il nostro primo sguardo al Terminator di Mortal Kombat 11!Il prossimo set di personaggi di Mortal Kombat 11 porterà nel gioco il celebre Terminator T-800.Il personaggio sfoggia una somiglianza con Arnold Schwarzenegger, ma l'attore non ha fornito la sua voce per il gioco. Il doppiatore sembra aver fatto un buon lavoro e, dato che non c'è molto da parlare nel gioco, il personaggio funziona abbastanza bene.Leggi altro...