Modica | ecco dove buttare sterpaglie e sfalci di potature

Modica - lavori notturni nel centro storico : ecco dove : Al via a Modica alcuni lavori notturni nel centro storico. I lavori interesseranno corso Umberto, via Marchesa Tedeschi e via Gerratana

Modica - corso per ispettore ambientale comunale volontario : ecco come iscriversi : Modica, corso per ispettore ambientale comunale volontario, come iscriversi.Organizzato dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza

Modica - passerella in cemento in via Castello : ecco a cosa serve : La passerella di cemento installata in Via Castello a Modica e che ha dato modo ai soliti di sfoggiare la loro retorica populista. ecco a cosa serve

Modica - nuovi impianti di illuminazione pubblica : ecco dove : Modica, gli impianti di illuminazione pubblica in contrada Quartarella, contrada Serrauccelli ed ex Sp 59 saranno presto realtà.

Modica Alert System - ecco come ricevere allerta meteo e scuole chiuse : A Modica sarà possibile ricevere sul proprio telefonino in tempo reale le comunicazioni ufficiali diramate dalla Protezione Civile

Modica a dorso di mulo : ecco quando : Si chiama “Modica, a dorso di mulo”, la suggestiva passeggiata alla scoperta di luoghi insoliti e tra città e campagna in programma domenica 20

Modica - 11 nuove pensiline per studenti Modicani : ecco dove : 11 nuove pensiline per studenti saranno installate nelle fermate degli autobus: ecco dove. Lo annuncia il sindaco di Modica