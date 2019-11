Milano | M5S e Lega chiedono commissione inchiesta su ortomercato

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019), 19 nov. (Adnkronos) - M5S eunad'al Comune disull'. "Le notizie di arresti per corruzione nell’ambito dell’didelineano un quadro decisamente preoccupante. La politica milanese non può far finta di nulla ma deve agire

pablosx5 : RT @RadioSavana: #Milano, anziani abbandonati, ghettizzati e segregati in case popolari MM senza ascensore. #Sala e la #sinistra del #Pd #M… - tindaro77 : RT @RadioSavana: #Milano, anziani abbandonati, ghettizzati e segregati in case popolari MM senza ascensore. #Sala e la #sinistra del #Pd #M… - alessandrograpp : RT @RadioSavana: #Milano, anziani abbandonati, ghettizzati e segregati in case popolari MM senza ascensore. #Sala e la #sinistra del #Pd #M… -