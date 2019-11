Milano | corruzione all’ortomercato | arresto per ex dg Sogemi

Corruzione - il procuratore di Milano Francesco Greco : “Aziende investono più in tangenti che innovazione” : “A Milano siamo pieni di procedimenti per Corruzione internazionale e vediamo gli effetti negativi, sia nei confronti degli Stati vittime sia nei confronti delle nostre imprese che invece di investire in innovazione, investono in tangenti”. È una delle riflessioni del procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco alla presentazione del bilancio di responsabilità sociale 2018 degli uffici giudiziari milanesi. Sono diverse le ...