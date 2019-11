Migranti | Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona per il caso Open Arms

Migranti : Salvini indagato per il caso "Open Arms" : Il fascicolo è già stato trasmesso alla procura di Palermo, competente a valutare le ipotesi di reato che dovranno essere sottoposte al Tribunale dei ministri

Migranti - Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms : “Sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio” : Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla procura di Agrigento. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio . Il procuratore Luigi Patronaggio ha già inviato il fascicolo alla Dda di Palermo competente per valutare le accuse che dovranno adesso essere sottoposte al tribunale dei ministri. A dare la notizia della nuova indagine su Salvini è il quotidiano Repubblica. Dopo il precedente della Diciotti, ...

Migranti : Salvini - 'battaglia contro ius soli e modifiche decreti sicurezza' : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – 'Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per fermare lo Ius soli ed evitare che si cambino i decreti Sicurezza. #governoclandestino". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini

Cassazione smonta il decreto Sicurezza sui Migranti - ma Salvini non lo capisce ed esulta : Ieri le Sezioni Unite della Cassazione si è pronunciata su un ricorso del Viminale, sancendo tra l'altro l'irretroattività del primo decreto Salvini sui migranti, eppure l'ex ministro ha interpretato la sentenza a suo favore. Ora le richieste di protezione umanitaria presentate prima dell'entrata in vigore del dl dovranno essere esaminate alla luce della precedente normativa.Continua a leggere

Bonino vorrebbe regolarizzare i Migranti irregolari - Salvini ironizza : 'Messaggio ideale' : Emma Bonino e Matteo Salvini non sono mai stati sulla stessa lunghezza d'onda, soprattutto su temi scottanti come quelli relativi all'immigrazione e alla gestione dei migranti già presenti sul territorio italiano. È noto infatti come il numero uno della Lega abbia usato il pugno duro una volta diventato Ministro dell'Interno, a differenza di un atteggiamento molto più aperto all'accoglienza da parte della Bonino, storica leader radicale ora tra ...

Luciana Lamorgese cancella Salvini : "Nel 2020 cambiamo i decreti sicurezza - accoglieremo altri 300 Migranti" : Il Viminale cancella ufficialmente Matteo Salvini. La ministra degli Interni Luciana Lamorgese dà il via al superamento dei decreti sicurezza varati dal leader della Lega, suo predecessore: "Ci sono state segnalazioni da parte della Presidenza della Repubblica, io ritengo che bisogna procedere in qu

Migranti : Fratoianni - 'no discontinuità - ancora vittime Salvini' : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – 'Il livello di discontinuità che il governo propone sul Memorandum Libia è del tutto insufficiente. Si è ancora vittime di un racconto salviniano che punta tutto sulla riduzione degli sbarchi e che ignora quello che accade in Libia, che è un vero e proprio inferno". Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

Migranti e Ong : si scrive Lamorgese - si legge Salvini e Minniti : Il primo incontro tra il ministro dell’interno e le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale doveva essere l'inizio di un nuovo percorso sul versante della gestione delle politiche migratorie. In realtà, non è cambiato nulla: dal codice Minniti al decreto sicurezza bis, sino al memorandum con la Libia, non c'è politica che non sia rimasta immutata. Uno schiaffo alla discontinuità, e a chi ci sperava.Continua a leggere

Migranti : Salvini - '200 arrivi in poche ore - governo complice o incapace?' : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – 'Più di 200 arrivi di immigrati in poche ore, grazie a ong e rimorchiatori. In tutto novembre 2018 avevamo contato 980 sbarchi: governo di complici o di incapaci?". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

Papa Francesco smentito da Ruini : "Doveroso dialogare con Salvini - ha notevoli prospettive. E sui Migranti..." : Se Papa Francesco vuole spostare l'asse della Chiesa a sinistra, sbaglia di grosso. Il cardinale Camillo Ruini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivede completamente il rapporto tra il Vaticano e la politica. "Non è questo il tempo per dar vita a un partito dei cattolici - spiega l'88enne st

**Migranti : Salvini - 'Macron spietato - governo complice o incapace?'** : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – 'Più di trenta pakistani a bordo di un camion bloccati in Francia e rispediti subito in Italia: altro che Orban, è l'europeista Macron a confermarsi spietato. Il tutto mentre altre 200 persone sono state recuperate in acque internazionali da un'imbarcazione italiana. L'invasione è ricominciata: governo complice o incapace?". Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

Migranti - scontro Salvini-Lamorgese. Lei : "Non c'è invasione" - lui : "Non conosce i dati" : Matteo Salvini non perde tempo e replica a stretto giro su Facebook alle parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sul fatto che non c’è "nessuna invasione di Migranti" nel nostro Paese ma che anzi, quando mancano due mesi alla fine del 2019, gli sbarchi risultano diminuiti di oltre la metà rispetto all’anno scorso. Migranti, Lamorgese a Salvini: 'Non c’è nessuna ...

Migranti - Lamorgese : “Nessuna invasione”. Salvini : “Sbarchi saliti a ottobre”. Ma aumento era cominciato ad aprile - con lui al Viminale : ” Non siamo di fronte ad alcuna invasione“. E’ netta, Luciana Lamorgese. Intervistata da La Repubblica, il ministro dell’Interno risponde con i dati alla retorica utilizzata da Matteo Salvini, che il 6 ottobre invitava il nuovo inquilino del Viminale a “un confronto in studio. Sono disponibile ad un confronto sui numeri con il ministro Lamorgese – affermava il segretario della Lega quel giorno – ...