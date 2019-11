Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne (2) : (Adnkronos) - Gli atti passarono così al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente li aveva inviati al Tribunale dei ministri di Catania. L'allora Presidente del Tribunale dei ministri Fabio Pilato aveva fatto sapere di avere "portato a compimento le proprie attività" e "di avere

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – E’ composto da tre giudici donne il nuovo Tribunale dei ministri di Palermo che dovrà occuparsi dell’indagine a carico dell’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persone e omissione di atti d’ufficio per il caso della nave Open Arms. Una terna tutta al femminile, composta da Caterina Greco, Lucia Fontana e Maria Cirrincione. La ...

Migranti - Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms : “Sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio” : Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla procura di Agrigento. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio . Il procuratore Luigi Patronaggio ha già inviato il fascicolo alla Dda di Palermo competente per valutare le accuse che dovranno adesso essere sottoposte al tribunale dei ministri. A dare la notizia della nuova indagine su Salvini è il quotidiano Repubblica. Dopo il precedente della Diciotti, ...

Ora sappiamo per certo che le ong non fanno aumentare le partenze di Migranti : (foto: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images) La presenza delle ong nel mar mediterraneo non incentiva le partenze dei migranti dalla Libia: è la conclusione dello studio dell’European University Institute, presentato dai ricercatori Eugenio Cusumano e Matteo Villa. Il famoso pull factor, denunciato dall’agenzia europea Frontex nel 2017 e poi declinato nell’infelice espressione “taxi del mare”, sarebbe quindi una bufala. Lo studio ...

Migranti : Orlando a M5S - ‘per voi impensabile pensare due cose nella stessa giornata…’ : Bologna, 17 nov. (Adnkronos) – “A molti esponenti dei 5Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo a pensare anche due cose nello stessa giornata”. Il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, replica così a margine dell’assemblea a Bologna ai 5 Stelle che sullo Ius Soli rilanciato dai dem avevano commentato: “C’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati”. L'articolo ...

Malta - 3 Migranti in carcere da 7 mesi : accusati di aver dirottato una nave per non tornare in Libia : Sono un ivoriano di 15 anni e due guineani di 16 e 19 anni i tre adolescenti che lo scorso marzo sono stati arrestati a Malta dopo aver dirottato la nave che li aveva soccorsi, il mercantile El Hibu, affinché non facesse ritorno in Libia, dove li attendevano violenza e sopprusi. Oggi dovrebbe continuare l'udienza: Amnesty International si è detta preoccupata per quanto riguarda la gravità delle accuse formulate nei confronti dei tre ...

Lo scrittore curdo-iraniano Behrouz Boochani ha lasciato la Papua Nuova Guinea - dove era arrivato nel 2013 in un centro per Migranti australiano - per andare in Nuova Zelanda : Behrouz Boochani – giornalista, scrittore e regista curdo-iraniano, arrivato in Australia in cerca di asilo nel 2013 e in seguito detenuto sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea, per via di una controversa legge sull’immigrazione – ha lasciato la Papua Nuova Guinea,

Migranti - per la Cassazione non basta essere integrati per avere il permesso di soggiorno : La Suprema Corte ha dato ragione al Viminale, che aveva presentato tre ricorsi per un bengalese e due gambiani a cui era stato concesso il permesso di soggiorno: per i giudici non è sufficiente, la sola "situazione di integrazione", per avere diritto al riconoscimento della protezione umanitaria.Continua a leggere

Migranti - non basta l'integrazione per ottenere il permesso di soggiorno : La Cassazione dà ragione al Viminale e conferma il principio di fondo del decreto sicurezza. Salvini: "E' la migliore risposta agli ultrà dei porti aperti". L'abolizione della protezione umanitaria applicabile però solo a chi ha presentato domanda dopo l'entrata in vigore della...

Il contestato titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di Migranti nella Commissione presieduta da Ursula von der Leyen cambierà : La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato di cambiare il titolo di alcuni degli incarichi della sua Commissione, tra cui quello molto contestato che era stato attribuito al commissario europeo incaricato di occuparsi dei migranti: «proteggere

Migranti violenti : per la Corte di giustizia UE non si può revocare l'accoglienza : Fa molto discutere la sentenza Haqbin (C-233/18), pronunciata il 12 novembre 2019 dalla Corte di giustizia Europea che riguarda un giovane afghano, Z.H., arrivato in Belgio come minore non accompagnato, quindi una persona vulnerabile e richiedente asilo. In sintesi, per i giudici della Corte di giustizia lussemburghese, i Migranti richiedenti asilo non possono essere espulsi da un centro d'accoglienza sebbene si rendano protagonisti di brutali e ...