Migranti | Mediterranea | ' dichiarazioni Salvini fanno paura | ora governo cambi passo'

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'con rinnovo accordo Libia governo sceglie la violenza' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - “Fino a che punto i governi europei vogliono legittimare le milizie di un paese in guerra che agiscono in contiguità con trafficanti e torturatori?. Se lo chiede Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans in seguito al “codice di condotta” per le Ong e

Migranti - Mediterranea : "Stop accordi Italia-Libia" : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Il silenzio rappresenta ciò che il prossimo 2 novembre renderà automatica la proroga del Memorandum d’intesa siglato nel febbraio del 2017 tra Italia e Libia. Accordo sulla base del quale l’Italia continua (e potrebbe continuare) a sostenere con milioni di euro la cos

Migranti : Mediterranea - 'con accordi Italia-Libia Mediterraneo frontiera più letale' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Gli accordi con la Libia, dai più ai meno risalenti, hanno reso il Mediterraneo una delle frontiere più letali del nostro tempo, affidando a milizie e reti mafiose la vita di centinaia di donne uomini e bambini in fuga, arrivati a sentire la terra un posto meno sicuro

Migranti : Mediterranea - 'da governo solo silenzio' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Dal rumore di un governo che forte ha gridato per affermare la paura, l’invasione, la percezione di insicurezza di cui si è nutrito, assistiamo ora al silenzio. Silenzio che si percepisce su quelle navi delle Ong e della società civile ormeggiate ad un molo poiché seq

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governi Ue si rendono complici tortura - fare sbarcare Ocean' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Centinaia di naufraghi ancora senza porto. Dopo tutte le sofferenze e le violenze subite in Libia i governi europei, Italia in testa, si rendono complici anche di questa tortura. Perché? Per paura di perdere consenso? Per il terrore di fare guadagnare terreno alla leg

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'profughi hanno resistito a cose inimmaginabili' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Sono loro i supereroi, hanno resistito a cose che non possiamo neppure immaginare con una forza incredibile. Io non mi sento un'eroina, io li guardo con rispetto e ho provato una sensazione di privilegio immenso". Lo ha detto Alessandra Sciurba, intervenend

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'grandi colpe governi progressisti in Europa e Italia'** : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo rischiato di scivolare in un nuovo inferno. Le colpe dei cosiddetti governi progressisti sono state molto grandi, sia in Europa che in Italia". E' la denuncia di Alessandra Sciurba, intervenuta alla scuola di formazione politica Futura a Terrasini (

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘Lamorgese ha rivendicato con orgoglio accordo con Libia’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “La ministra Lamorgese è uscita dal vertice di Malta a La Valletta e ha rivendicato con orgoglio l’accordo del Governo con la Libia, dovreste indignarvi tutti di una ministra che rivendica questo accordo. Non abbiamo capito niente, capisco che è un argomento scivoloso, perché capisco che l’accordo lo ha fato l’Italia, ma non è difendibile”. E’ la denuncia ...

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘con Salvini al Viminale abbiamo vissuto un incubo’** : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Con Matteo Salvini ministro dell’Interno abbiamo vissuto un incubo”. Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans intervenendo alla scuola di formazione politica ‘Futura’ organizzata da Davide Faraone (Italia Viva) a Terrasini (Palermo). Alessandra Sciurba, che è andata con la nave Mare Jonio nel Mediterraneo per salvare vite umane, ...

Migranti : Mediterranea al Governo - 'basta ritorni in Libia - servono corridoi umanitari' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Presidente Giuseppe Conte, le era sfuggito? Ministra Lamorgese, vuole che i torturatori continuino "l'ottimo lavoro"? Ministro Guerini, questo dice l'Onu. E lei? corridoi umanitari e vie d'accesso legali sono gli unici strumenti per garantire dignità e salvezza a chi

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'summit Malta? Ok - se serve a evitare ostaggi in mare' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Se il summit di Malta servirà a evitare la vergognosa presa di ostaggi in mezzo al mare permettendo lo sbarco immediato dei naufraghi soccorsi nei porti sicuri più vicini, ben venga". Lo ha detto all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Huma