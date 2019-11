Meteo Roma del 19-11-2019 ore 06 | 10

Meteo Roma del 18-11-2019 ore 19 : 15 : Meteo al Nord nuvolosità in rapido aumento con inizialmente su Liguria ed emilia-Romagna in estensione al resto delle regioni settentrionali nel corso della giornata localmente di moderata o forte intensità su veneziane Liguria orientale Quota neve oltre i 900200 metri localmente più in basso su Cuneese in serata al centro molte nubi sulle regioni tirreniche con locale attività temporalesca specie sulle aree di Toscana e alto Lazio passaggi ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : allarme rossa su pianura e costa ferrarese : Allerta rossa – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per criticità idraulica, ossia per i fiumi sulla pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese. Ad emetterla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno segnato anche una Allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica sul resto della regione, esclusa, la Romagna in cui l’Allerta è gialla e per criticità costiera sulla riviera ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 19 novembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 19 novembre Tempo instabile sulla Capitale con piogge sparse al mattino e anche nelle ore pomeridiane; la situazione Meteo non varierà in serata con precipitazioni estese anche alle ore notturne. Temperature comprese tra +13°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 19 novembre Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; fenomeni anche ...

Previsioni Meteo Roma : continua l’instabilità - ancora piogge e temporali. Temperature in calo : Previsioni Meteo Roma – I settori laziali occidentali e, quindi, anche la Capitale, sono interessati in queste ore da impulsi più freschi che fanno seguito alla perturbazione più intensa arrivata nella giornata di ieri. Si tratta quindi di fronti più freddi o di occlusioni che portano una fenomenologia più irregolare, mediamente deboli o moderati, solo a tratti anche forti. Un tipo di tempo, oggi, quindi caratterizzato da spiccata ...

Allerta Meteo Roma - il Tevere fa paura : verso una maxi-piena nella Capitale : Scatta l’allarme a Roma per la piena del Tevere. Il maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia centrale ha ingrossato il fiume della Capitale che crescerà ancora nel weekend. Allagate e chiuse le banchine del LungoTevere, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ma a Roma, nel Lazio e nell’Italia centrale tirrenica continuerà a piovere senza sosta per ...

Emilia Romagna Allerta Meteo : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità valida dalle 12:00 del 16 novembre 2019 fino alle 00:00 del 18 novembre 2019 : Allerta ROSSA per piene dei... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Emilia Romagna : piogge intense - allarme rosso nel ferrarese : piogge intense sono previste nelle prossime ore in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura Emiliana orientale e nella costa ferrarese: per queste zone Protezione civile e Arpae hanno attivato un’Allerta di codice rosso, dalle 12.30 fino alla mezzanotte del 18 novembre. L’Allerta è invece di codice arancione, per sempre per ‘criticità idraulica’, nel resto della regione con l’eccezione della parte occidentale ...

Previsioni Meteo Roma - scatta l’Allerta : violenti nubifragi stasera - allarme alluvione Sabato sera : Previsioni Meteo Roma – Come nelle attese, è peggiorato il tempo sulla Capitale con nubi e rovesci che sono arrivati diffusi su diversi quartieri, salvo ancora qualcuno con fenomeni minori. Tuttavia, l’instabilità per il corso della giornata odierna non dovrebbe essere particolarmente insistente, dovrebbe manifestarsi, quindi, in forma irregolare e saltuaria per nuclei instabili ancora non ben organizzati verso la Capitale. Fino al ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per sabato 16 novembre sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 mm sui rilievi centro-orientali e di 20-30 mm nelle aree di pianura centro orientali. ...

Meteo Roma : previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre fine settimana all’insegna del maltempo con piogge diffuse sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica; fenomeni particolarmente intensi tra la sera e la notte di sabato. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre Tempo instabile nel corso del fine settimana; piogge abbondanti nella mattinata di sabato e anche di ...