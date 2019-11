Mercato europeo - Immatricolazioni in crescita anche a ottobre | +8 | 6%

Fonte : quattroruote

(Di martedì 19 novembre 2019) Ilautomobilisticolancia segnali positivi, ma solo per l'effetto statistico già riscontrato a settembre: la bassa base di confronto degli ultimi mesi dell'anno scorso che erano stati penalizzati dall'introduzione delle nuove procedure di omologazione Wltp. Lo scorso mese, secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), lenell'area Ue+Efta sono risultate pari a 1.214.989 unità, l'8,6% in più rispetto a un anno fa. Numeri positivi ovunque. Tutti i mercati europei presentano dati con il segno più, con le uniche eccezione di Cipro e del Regno Unito. I cosiddetti "major market" risultano quindi per lo più in: +12,7% per la Germania, +8,7% per la Francia, +6,7% per l'Italia e +6,3% per la Spagna mentre ilbritannico flette del 6,7%. Il consuntivo dei primi dieci mesi dell'anno, con ...

