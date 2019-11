Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente | Le magliette erano un regalo

Marco Carta non ha commesso il furto delle magliette alla Rinascente : È “insufficiente e contraddittoria” la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di 6 magliette, lo scorso 31 maggio, alla Rinascente di Milano. Lo scrive il giudice Stefano Caramellino nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre, nel processo abbreviato, ha assolto il cantante “per non avere commesso il fatto”.Il giudice Stefano Caramellino, motivando la sentenza, ha scritto che “il ...

Marco Carta assolto - per il giudice l’amica “voleva fargli un regalo di compleanno a sorpresa” : È “insufficiente e contraddittoria” la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di 6 magliette, lo scorso 31 maggio alla Rinascente, di Milano. Lo scrive il giudice Stefano Caramellino, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre nel processo abbreviato ha assolto “per non avere commesso il fatto” il cantante dall’accusa di avere rubato magliette del valore di 1200 euro lo scorso maggio alla ...

Fedez prende in giro Marco Carta - ironia sul furto alla Rinascente. E mostra l'etichetta sulla maglietta dell'amico Luis Sal : Fedez prende in giro Marco Carta sul caso del furto alla Rinascente. Il rapper nelle sue storie di Instagram ha mostrato una maglietta indossata dall'amico Luis Sal con ancora

Fedez prende in giro Marco Carta mostrando l'etichetta della tshirt : Fedez non deve aver creduto nell'assoluzione di Marco Carta dalle accuse di furto, visto lo scivolone social delle scorse ore. L'ex giudice del talent X Factor ha pubblicato sui social network un breve video in cui scherza con l'amico Luis Sal sull'etichetta ancora attaccata alla t-shirt nuova. Nel farlo, Fedez ha citato volontariamente il cantante sardo che, dopo essere finito a processo per il presunto furto di alcune magliette in un grande ...

Marco Carta - Cassazione ribalta sentenza : Arresto legittimo : Marco Carta potrebbe finire di nuovo nei guai. A circa una settimana dall'assoluzione dell'accusa relativa al furto di magliette, avvenuto presso i locali della Rinascente di Milano lo scorso 31 maggio, il cantante rischia di doversi ripresentare in un'aula di tribunale. E il motivo è presto detto. "L'Arresto è stato legittimamente eseguito". Così ha decretato la quarta sezione penale della Cassazione che, dopo una camera di consiglio svolta ...

Paola Di Benedetto in lacrime : ‘vittima’ de Le Iene - ‘Marco Carta bis’ : Paola Di Benedetto scoppia in lacrime: ‘vittima’ de Le Iene che organizzano un ‘Marco Carta bis’ Altra vittima de Le Iene: stavolta è stato il turno di Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è stata il bersaglio di uno scherzo che l’ha fatta finire in lacrime. Nella fattispecie, il programma di Italia […] L'articolo Paola Di Benedetto in lacrime: ‘vittima’ de Le Iene, ...

Marco Carta si commuove per la sorpresa del fidanzato. Tutto in diretta : Marco Carta è tornato a ‘Live – Non è la D’Urso’. Nei giorni scorsi il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi e accusato del furto di alcune magliette è stato assolto per non aver commesso il fatto e nel salotto di Barbara D’Urso ha voluto ribadire ancora una volta la sua posizione. Nonostante la notizia dell’assoluzione, infatti, Marco ricorda ancora i mesi difficili seguiti alla diffusione della notizia del furto anche se ha sempre ...