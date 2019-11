MARCA – Per il Tottenham è Mourinho il primo nome per sostituire Pochettino

Curling - Europei 2019 : l’Italia sfiora l’impresa con la DaniMARCA ma perde 9-8 nell’extra-end. Terza sconfitta per gli azzurri : Terza sconfitta per l’Italia negli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia). Retornaz e compagni hanno giocato una partita di alto livello senza riuscire a portare a casa la vittoria andata alla Danimarca nell’extra-end. Gli azzurri a questo punto sono terzi nella classifica generale. Inizio di partita positivo per l’Italia con due punti ottenuti nel primo end. I danesi si sono riportati in parità ...

Paralimpiadi di Tokyo - il viaggio in Giappone dell’attivista LaMARCA Per selezionare luoghi senza barriere e inclusivi per turisti disabili : Documentare l’accessibilità del Giappone in vista delle Paralimpiadi di Tokio 2020 per rendere fruibile il viaggio e il soggiorno anche alle persone con esigenze specifiche e disabilità in partenza dall’Italia. Con questo obiettivo Giulia Lamarca, attivista conosciuta soprattutto grazie al suo lavoro sui social dove si batte per i diritti dei disabili, è partita per selezionare i luoghi senza barriere e inclusivi per i turisti che vorranno ...

LIVE Italia-DaniMARCA - Europei curling 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della vittoria per rincorrere le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Inghilterra Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per gli Europei 2019 di curling maschile. Gli azzurri tornano sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) dopo aver sconfitto l’Inghilterra in mattinata e vanno a caccia della quinta vittoria nella rassegna continentale, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non ...

Farina 00 richiamata dai supermercati : l’avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI] : Farina richiamata dal mercato. L’avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute e riguarda la “Farina di grano tenero tipo 00 Bio” del marchio BONGIOVANNI SRL per rischio allergeni. Nello specifico il prodotto è venduto in confezioni da 1 Kg, 5 Kg e 25 Kg. Il lotto richiamato è il numero 00FT0019/0702 mentre la data di scadenza è 22-02-2020. Il motivo del richiamo è legato alla “contaminazione crociata da ...

Allerta per l’acqua in bottiglia : richiamata una nota MARCA Per rischio batterico [NOME e LOTTO] : Nuova Allerta per l’acqua in bottiglia: il Ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di Acqua minerale Fonte Naturae a marchio Nestlé Vera per una non conformità microbiologica. Nello specifico la causa è da ricercarsi nella sospetta presenza di Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori. Il prodotto interessato è distribuito in nella bottiglie in pet da 50 cl di acqua minerale naturale Vera, con il numero di lotto 9303842201 ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : inizio in chiaroscuro per l’Italia nelle partite con Repubblica Ceca e DaniMARCA : Settimana scorsa sono iniziate le Qualificazioni per gli Europei di Basket femminile del 2021 che si terranno in Spagna e Francia. Si giocano due match ogni anno da qui a febbraio 2021 e l’Italia è in girone con Romania, Danimarca e Repubblica Ceca. Al momento la compagine azzurra ha affrontato le ultime due, rimediando un successo con la prima e una sconfitta con la seconda. La partita inaugurale, contro le ceche, ha visto l’Italia ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : l’Italia soffre nel finale ma supera la DaniMARCA - prestazioni super di Zandalasini e Sottana : Nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile del 2021, l’Italia riscatta immediatamente la sconfitta contro la Repubblica Ceca e, pur rischiando nel finale, si impone in Danimarca con il punteggio di 72-82. Grandissimo merito di questo successo va a Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana, autrici rispettivamente di 22 e 21 punti e sempre pronte a prendersi responsabilità importanti nei momenti di maggiore ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : decise le 12 dell’Italia per la DaniMARCA. Nel roster Consolini e Ostarello : Sono state comunicate le decisioni di Andrea Capobianco in merito alle 12 che affronteranno la Danimarca domani alle ore 15:30. Entrano nel roster che disputerà l’incontro di domani delle Qualificazioni agli Europei di Spagna e Francia 2021 Chiara Consolini e Samantha Ostarello, che dunque rivestirà il ruolo di “passaportata” e potrà dunque godere del proprio esordio con la maglia azzurra. Sono state autorizzate a lasciare il ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia di scena in DaniMARCA - vietato sbagliare per le azzurre : Dopo la dolorosa sconfitta nella gara d’esordio contro la Repubblica Ceca, l’Italia vola in Danimarca con un ordine tassativo: vietato sbagliare ancora. Domani pomeriggio, alle ore 15.30, nella cittadina di Gentofte le azzurre saranno dunque chiamate a un pronto riscatto per mantenere vive le speranze di qualificazione agli Europei di Basket femminile, che si disputeranno in Francia e Spagna nel 2021. La seconda esperienza di Andrea ...

Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo forte e MARCAto : pericolo Valanghe ‘forte’ sulle Alpi del Fvg e ‘marcato’ sulle Prealpi. Una perturbazione – spiega il Bollettino Valanghe – sta portando molta pioggia con nevicate abbondanti oltre i 1800 metri sulle Alpi e 2000 metri sulle Prealpi. Sulle Alpi il pericolo Valanghe è ‘forte’ per la nuova neve in quota e per l’appesantimento da pioggia alle quote inferiori. Oltre i 1700 metri sono possibili ...

Piadina ritirata dal mercato : allerta per la salute [MARCA e DETTAGLI] : Il Ministero della salute ha pubblicato oggi un avviso su quattro lotti di prodotti, che sono stati ritirati da negozi e supermercati a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta del lotto L23592 della Piadina BIOLOGICA OLIO a marchio AQUAFARINA da 300 gr con scadenza 26.11.2019, del lotto L43792 della Piadina BIOLOGICA OLIO a marchio VIAGGIATOR GOLOSO da 300 gr con scadenza 11.12.2019 ...

Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da MARCAto a forte : pericolo Valanghe ‘marcato’ (grado 3 su 5) sul territorio montano del Friuli Venezia Giulia per la giornata di domani, mentre per la giornata di venerdì il pericolo Valanghe aumenterà a ‘forte’ (grado 4 su 5) su tutto il territorio quando sono previste nuove e abbondanti nevicate oltre i 1500m. Dopo la perturbazione che ha portato nelle ultime ore nevicate abbondanti su tutto il territorio con quantitativi di neve fresca ...

Valanghe : dopo le nevicate sulle Dolomiti il pericolo è MARCAto : dopo le prime serie nevicate della stagione sulle Dolomiti, il pericolo Valanghe è ‘marcato‘, di grado 3. Lo rende noto l’Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) che segnala come sopra i 1.600 metri di quota si sono registrati accumuli da 30 a 50 centimetri mentre per le altezze superiori lo strato di neve fresca arriva ad 80 centimetri. Nelle ultime 24 ore sono caduti dai 30 ai 50 centimetri di neve fresca ...