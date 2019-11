Mamma dona il proprio latte dopo la nascita e la morte del suo bambino malato

Carmen Di Pietro contro la Mamma Emma/ 'Abbandonata per un toy boy' - Pomeriggio 5 - : Carmen Di Pietro, nuovi scontri con sua mamma Emma a Pomeriggio 5? 'Colpa' di Marcello, il giovane fidanzato della signora 72enne

Questa Mamma perde la figlia e dona il suo latte ai neonati bisognosi : Quando si porta in grembo un bambino per 9 mesi, ci si augura sempre che tutto proceda per il meglio fino al termine della gravidanza. Non si vede l’ora di scoprire il suo volto, di sentire il suo profumo, di accarezzare quella piccola vita che, giorno dopo giorno, è cresciuta dentro di noi e sulla quale abbiamo fantasticato così a lungo. Purtroppo non sempre vi è sempre un lieto fine. Alexis Marrino ha vissuto la tragedia peggiore che ...

Mamma abbandona le figlie gemelle di 3 anni in auto a 50 gradi : le bimbe muoiono : Claudette Foster era la madre adottiva di Raelynn e Payton Keyes, entrambe di tre: la donna è stata arrestata per omicidio di secondo grado perché secondo la polizia avrebbe deliberatamente abbandonato in un'automobile lasciata al sole le due bambine, che sono morte a causa di un colpo di calore.Continua a leggere

Questa Mamma è riuscita a donare di nuovo il sorriso ai bambini sordi : Essere sordi e relazionarsi nella società attuale non è facile, specialmente per un bambino. Le difficoltà a causa dell’emarginazione sono tante e, purtroppo, Sarah Ivermee le conosce bene, poiché suo figlio di 4 anni è diventato sordo qualche mese dopo la sua nascita. La sordità è un “handicap nascosto” molto diffuso. La perdita dell’udito, infatti, colpisce più del 5% della popolazione mondiale e, probabilmente, il 95% ...