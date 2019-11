Maltempo Trento | frana dal monte Brione | interrotte la ss240 e la ciclabile

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Unasi è verificata questo pomeriggio nella zona di Torbole: dalsi sono staccati alcuni massi che sono finiti sula strada statale 240, che collega Arco a Riva, nell’area del Linfano. Lo smottamento ha interessante marginalmente anche l’ex albergo Baia Azzurra che da tempo versa in stato di abbandono. Non si registra il coinvolgimento di persone o mezzi.la statale 240 e pistaverso il Linfano. Sul luogo – informa la Provincia – si sono recati i vigili del fuoco e il geologo della Provincia autonoma di. A scopo precauzionale e’ stata disposta la chiusura sia della strada statale che della vicina pista. Non si esclude infatti la probabilita’ di un nuovo distacco di materiale roccioso. L'articolodallae la...

