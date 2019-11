Maltempo | stazione allagata e muro crollato su binari | stop treni su linea Gela-Canicattì

Maltempo Toscana - le immagini delle Cascate del Gorello dopo la devastazione : il dramma delle Terme di Saturnia [FOTO e VIDEO] : Le Terme di Saturnia sono irriconoscibili: le Cascate del Gorello dopo il Maltempo degli ultimi giorni hanno un aspetto sconvolgente. Il passaggio delle ondate di piena ha letteralmente stravolto il territorio intorno alla struttura, ben noto per le sue proprietà termali Toscana, le Cascate del Gorello devastate dal Maltempo [VIDEO] Maltempo Toscana, il fango travolge le Terme di Saturnia [VIDEO] L'articolo Maltempo Toscana, le immagini delle ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Devastazione a Porto Tolle” : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno colpito duramente la costa polesana: danni si riscontrano in particolare nella zona di Porto Tolle, nella Sacca di Scardovari, dopo la burrasca ha colpito tutto il litorale. “Nel territorio di Porto Tolle e della costa polesana, dopo la furia dell’acqua di questi giorni, ci troviamo di fronte ad una devastazione che forse trova un unico precedente dopo la storica alluvione del 1966. So che i ...

Maltempo Roma : dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A : dopo oltre 12 ore di stop, in serata ha riaperto la stazione Manzoni della Metro A di Roma, chiusa questa mattina in avvio del servizio per un guasto legato ad un allagamento seguito al Maltempo che ieri ha interessato la città. L'articolo Maltempo Roma: dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allagata la stazione metro di Roma : chiusa la fermata Manzoni : allagata a causa del nubifragio di ieri la stazione metro Manzoni di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’acqua ha raggiunto gli impianti delle scale mobili. Da stamattina la stazione è chiusa e i treni transitano senza fermarsi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Atac consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni. Per far fronte ai disagi provocati dal Maltempo, nella Capitale sono ...

Maltempo - Rfi : “Chiusa per precauzione la stazione di Militello” : Precauzionalmente chiusa, da questo pomeriggio, la stazione di Militello, linea Catania-Caltagirone, in seguito ad alcune verifiche effettuate dopo il Maltempo dei giorni scorsi. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno messo in sicurezza una parte dell’edificio di stazione e sono al lavoro per permettere la riapertura dello scalo. Durante il periodo di chiusura, i viaggiatori possono utilizzare le stazioni ...

Maltempo : un anno fa il ciclone Vaia - la riforestazione è in crowdfunding (2) : (Adnkronos) - Il passaggio della tempesta negli ultimi giorni dell’ottobre 2018, si è lasciato alle spalle un’imponente scia di distruzione del patrimonio forestale: 494 i comuni colpiti tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli per un totale di 42.800 ettari di terreno danneggiati, l’equivalente di

Maltempo : un anno fa il ciclone Vaia - la riforestazione è in crowdfunding : Pasdova, 28 ott. (Adnkronos) - Sono 16.500 gli alberi adottati in crowdfunding da cittadini, Istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati tra Veneto, Trentino e Friuli, nelle aree colpite dalla tempesta Vaia negli ultimi giorni dell’ottobre 2018. A distanza di un anno dal passaggio

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Maltempo Roma : alla stazione metro A Flaminio chiuse le uscite verso piazza del Popolo e via Flaminia : A causa del Maltempoalla “stazione metro A Flaminio sono chiuse le uscite verso piazza del Popolo e via Flaminia”. InfoAtac, in un tweet, informa gli utenti di “utilizzare l’uscita piazzale Flaminio direzione stazione Roma/Viterbo” L'articolo Maltempo Roma: alla stazione metro A Flaminio chiuse le uscite verso piazza del Popolo e via Flaminia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Napoli - allagata la stazione di Piazza Garibaldi. FOTO : Interrotto il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della linea 2 per guasti ai sistemi tecnologici. Danni lievi nel resto della città