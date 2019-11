Maltempo | Provincia Belluno | situazione in miglioramento | ma paghiamo spopolamento

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019), 19 nov. (Adnkronos) – Lameteo nel bellunese è in. E al momento non si registrano nuove criticità rispetto a quelle emerse con la perturbazione di domenica, tranne una frana a Dont di Zoldo, un dissesto dovuto a ruscellamento d’acqua a Presenaio (San Pietro di Cadore) lunedì sera, e un altro simile a Borgata Tamber (Santo Stefano di Cadore).“I tecnici della Difesa del Suolo sono usciti in sopralluogo nelle zone che avevano rilevato frane e smottamenti negli ultimi giorni e stanno monitorando il territorio – afferma il consiglierele delegato Massimo Bortoluzzi -. Al momento sono in contatto con il sindaco di Val di Zoldo per la frana di Dont e con il sindaco di Alleghe per tenere sotto controllo la. Non abbiamo notizia di altre criticità e l’ondata dista passando. Quindi direi che stiamo ...

emergenzavvf : #Maltempo #EmiliaRomagna #Bologna #17novembre, senza sosta il lavoro dei #vigilidelfuoco in tutta la provincia di… - emergenzavvf : #Venezia #AcquaAlta 10:30, 130 i #vigilidelfuoco al lavoro da ieri sera per gli allagamenti e soccorsi alla popolaz… - emergenzavvf : #Maltempo #11novembre 18:00, da questa mattina #vigilidelfuoco al lavoro per le forti piogge che hanno colpito… -