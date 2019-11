Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento : Belluno, 19 nov. (Adnkronos) - La situazione meteo nel bellunese è in miglioramento. E al momento non si registrano nuove criticità rispetto a quelle emerse con la perturbazione di domenica, tranne una frana a Dont di Zoldo, un dissesto dovuto a ruscellamento d’acqua a Presenaio (San Pietro di Cador

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento (2) : (Adnkronos) – “Le precipitazioni degli ultimi giorni sono state importanti, ma non hanno raggiunto quantitativi esagerati – prosegue Massimo Bortoluzzi -. Eppure i danni si sono verificati lo stesso. Perché? Sicuramente perché il territorio presenta ancora le ferite di Vaia. Ma anche perché manca la manutenzione continua e costante. In questo senso, paghiamo a caro prezzo lo spopolamento della montagna. Una volta, veniva ...

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento : Belluno, 19 nov. (Adnkronos) – La situazione meteo nel bellunese è in miglioramento. E al momento non si registrano nuove criticità rispetto a quelle emerse con la perturbazione di domenica, tranne una frana a Dont di Zoldo, un dissesto dovuto a ruscellamento d’acqua a Presenaio (San Pietro di Cadore) lunedì sera, e un altro simile a Borgata Tamber (Santo Stefano di Cadore).“I tecnici della Difesa del Suolo sono usciti in ...

Maltempo - esonda l’Idice nel Bolognese : strade evacuate. In provincia di Alessandria pioggia - neve e scuole chiuse : Un altro giorno di piogge e Maltempo nel centro nord, dopo la piena che nei giorni scorsi ha travolto Venezia e ampie aree in Toscana, specialmente in provincia di Grosseto. L’allerta resta alta anche in Emilia Romagna, dove il fiume Idice, in provincia di Bologna, è di nuovo esondato dopo la fuoriuscita dagli argini avvenuta domenica 17 novembre. Il comune di Budrio ha quindi ordinato l’evacuazione immediata di strade in prossimità ...

Maltempo : Provincia Belluno - situazione frane e smottamenti in evoluzione : Belluno, 18 nov. (Adnkronos) – L’ondata di Maltempo è passata, ma il territorio bellunese è in attesa di un ritorno della pioggia, già domani. Quindi, la prima stima dei danni è rinviata ai prossimi giorni. “I nostri tecnici sono in sopralluogo in queste ore – fa sapere il consigliere Provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi -. La quantificazione dei danni è ancora prematura, soprattutto perché ...

Maltempo Pesaro Urbino : la Provincia rimuove i massi sulla strada “Delle Cesane” : La Provincia di Pesaro e Urbino è intervenuta con i propri cantonieri sulla strada Provinciale 51 ”Delle Cesane” a Fossombrone, tra la zona ”Cittadella” e l’inizio del bosco demaniale, per rimuovere dalla carreggiata due grossi massi caduti dalla parete rocciosa in seguito al Maltempo che si è abbattuto sul territorio. E’ stata anche posizionata, riferisce una nota, apposita segnaletica per la sicurezza ...

Maltempo : Provincia Belluno - servono strumenti concreti per cura territorio : Belluno, 18 nov. (Adnkronos) - "Ancora una volta il sistema di Protezione Civile e di gestione dell’emergenza ha funzionato. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in queste giornate difficili per il nostro territorio". Lo dice il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, all’indom

Maltempo Lazio : esondazioni - frane e crolli in provincia di Roma : Continuano senza sosta i monitoraggi e gli interventi sulle strade provinciali da parte del Servizio Geologico Difesa Suolo e Protezione Civile, Polizia Metropolitana e del Dipartimento Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma, in costante contatto con la Protezione Civile e la Prefettura di Roma per dare supporto al territorio provinciale. Sulla Laurentina (km 17) ieri sera pattuglie della Polizia Locale di C.M. hanno effettuato ...

Maltempo Pisa : il Prefetto invita i sindaci di tutta la provincia a tenere le scuole chiuse domani 18 novembre : Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha invitato i sindaci dei comuni della provincia di Pisa a valutare, “in relazione al particolare stato dei luoghi, l’opportunità di limitare, a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti delle popolazione attraverso le necessarie misure precauzionali, anche con riferimento alla adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici“. L’invito ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione critica nell’intero bacino del Reno - in provincia di Bologna - Ravenna e Ferrara : L’ondata di forte Maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna sta creando situazioni di criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d’acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato tre colmi di piena a distanza ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto nel bolognese. ...

Maltempo : 100 interventi vigili del fuoco a Roma e provincia : Sono circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore a Roma e in provincia a causa del Maltempo. La maggior parte delle segnalazioni, circa un 80% per caduta di alberi, per rami pericolanti, per tegole, per caduta di pali pubblici e per infiltrazioni d’acqua in appartamenti. Il restante 20% per soccorso ordinario. L'articolo Maltempo: 100 interventi vigili del fuoco a Roma e provincia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - la Provincia di Bolzano : “Strade chiuse e 1.220 utenti senza corrente” : Una valanga in Val Senales tra Certosa e Senale ha bloccato la strada. La statale della Val Pusteria è bloccata poco prima del confine con il Tirolo Orientale, sono chiuse anche la strada per il Passo di Lavazè e la strada della Val Badia. L’Ufficio geologia informa che si è verificata una frana a Favogna. La Conferenza di valutazione, composta dai rappresentanti di Servizio meteorologico, Servizio valanghe, Ripartizione foreste, Ufficio ...