Maltempo | pentito Riggio | ' spariti dai fascicoli dieci colloqui investigativi | forse

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Ho avuto contatti con i servizi segreti, poi se sono stati servizi segreti o pseudotali non lo so...". Lo ha detto ildi mafia Pietro, deponendo in videoconferenza al processo 'Capaci bis' di Caltanissetta. I contatti dicon gli 007 sarebbe

lilianaalto : RT @MmTai7: @circeanna @masabbett @paoladelusa @Pugliessino @arialuce1 @Valter14032653 @EnzaAltieri @elisa24102 @ghegola @LuciaTassan speri… - ghegola : RT @MmTai7: @circeanna @masabbett @paoladelusa @Pugliessino @arialuce1 @Valter14032653 @EnzaAltieri @elisa24102 @ghegola @LuciaTassan speri… - maxfurini : RT @MmTai7: @circeanna @masabbett @paoladelusa @Pugliessino @arialuce1 @Valter14032653 @EnzaAltieri @elisa24102 @ghegola @LuciaTassan speri… -